Toda la verdad de la fobia de Guardiola a los periodistas españoles

Pep Guardiola ha comenzado una guerra con los periodistas que no cuenta con explicación lógica, sino que se respalda en la actitud prepotente y chulesca de un técnico que trata con doble rasero a los medios según su procedencia. La fobia del entrenador del Manchester City es hacia los informadores españoles y tuvo su último capítulo de demostración tras el encuentro de ida de semifinales de la Champions League ante el Real Madrid.

Guardiola atendió a Movistar+, medio español propietario de los derechos televisivos de la Champions League, y contestó con absoluta chulería y tirando de constantes respuestas escuetas y escasas en cuanto a contenido, llegando a interrumpir a Ricardo Sierra, el entrevistador de la cadena. Pep obtuvo el resultado deseado, que no era otro que no se pudiera sacar nada en claro de su análisis del partido, cuando él era, junto a Carlo Ancelotti, el gran atractivo a la hora de realizar un repaso de lo sucedido.

De las palabras y la actitud de Guardiola se desliza una actitud soberbia que ya ha tenido en más de una ocasión y que ahora se centra en la prensa española. No sucede lo mismo si la entrevista se da a una cadena extranjera, como sucediera con la norteamericana CBS Sports, donde sí respondió con profundidad e interés al encargado de hacer las preguntas, el legendario portero danés Peter Schmeichel.

Pep Guardiola: "Para mí el partido ha sido igual de divertido que para los aficionados". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/baAeMoRVpS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 26, 2022

Los enfrentamientos ante el Atlético

Sin embargo, las reticencias de Guardiola a contestar a las preguntas no se remiten a Movistar+ ni a Ricardo Sierra, sino que giran alrededor de toda la prensa española. La disputa comenzaría tras el encuentro de vuelta de cuartos de final ante el Atlético de Madrid, cuando una compañera de Cuatro le preguntó sobre sus palabras del partido de ida, en las que Pep se había referido a la estrategia ultradefensiva de los colchoneros.

«¿Quién ha criticado al Atlético?», espetó Guardiola. «No te equivoques, yo no dije esto», recalcó a la periodista, subiendo el tono y volviendo a formular su argumentación sobre la defensa del equipo dirigido por Simeone. «Hace tres o cuatro meses eran ustedes los que decían que el ciclo del Cholo Simeone se había acabado, a mí no me lo imputen», finalizó, en referencia a los estilos.

Dardos tras el partido

La disputa no quedaría en esa eliminatoria, sino que se iba a alargar hasta el cruce con el Real Madrid en semifinales. Ya en la rueda de prensa previa vimos al Guardiola más escueto y parco en sus respuestas, mientras con los medios británicos respondía con absoluta normalidad, hablando de fútbol y explicando lo que hiciera falta como análisis de un encuentro grande en la Champions League. Mientras con los ingleses veíamos al Pep más suelto y distendido, la imagen con los enviados desde Madrid era diametralmente opuesta.

Una vez superado el partido y pese a que el Manchester City se llevó la victoria ante el Real Madrid, Guardiola no se olvidó de mantener la tensión con los medios españoles. Sucedería ante el micrófono de Movistar+ y acto seguido en rueda de prensa, donde empezó con una cara algo más amable pero volvió a tensionarse cuando le preguntaron si tenía algún problema con la prensa de España. «Ustedes me preguntan, yo contesto. Es lo que he hecho en estos 13 años de entrenador», respondería, para en la siguiente pregunta, dar una respuesta exageradamente larga en comparación con las anteriores y finalizar con el siguiente mensaje sarcástico: «Espero no haber sido arisco con esta respuesta».