El fichaje de Antonio Rüdiger por el Real Madrid no ha pasado desapercibido en Inglaterra. Después de la ida de semifinales de la Champions League disputada en el Etihad Stadium contra el Manchester City, Carlo Ancelotti habló para la televisión americana y el periodista le preguntó acerca del futbolista del Chelsea. Su respuesta no pudo ser más reveladora. Sorprendió la cara del técnico madridista y su contestación, al bromear con su interlocutor, tratando de dar a entender que no sabía a qué futbolista se refería.

El italiano valoró el partido y, en un determinado momento, le preguntaron acerca del fichaje de Rüdiger por el Real Madrid. El entrenador comenzó a reírse y le contestó a la pregunta diciendo: «¿Quién? ¿Quién es ese?». Después el técnico del conjunto madridista se apresuró a contestar señalando que «todavía es jugador del Chelsea, no voy a hablar de él».

El central del Chelsea ha alcanzado ya un acuerdo con el club madridista. Su contrato con el aún vigente campeón de Europa termina en junio y ya ha comunicado a Tuchel su intención de no seguir en las filas blues. Como ha desvelado Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, el alemán está ya fichado por el Real Madrid, después de que haya rebajado sus pretensiones salariales iniciales, que pasaban por cobrar 12 millones netos por temporada, cifra que era inasumible por la directiva blanca.

El guiño que tuvo Ancelotti tras el partido contra el Manchester City no hace más que confirmar que la próxima temporada, Rüdiger estará a las órdenes del italiano. Llegará para reforzar una zaga que ya de por sí tiene su eje central cubierto con la presencia de tres jugadores como son Militao, Alaba y Nacho.