Tuchel confirma la salida de Rüdiger: «Se irá a final de temporada»

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo ante el West Ham, que Antonio Rüdiger se marcha del conjunto blue a final de temporada como agente libre. El Real Madrid sigue muy atento a la situación de este jugador para reforzar la plantilla de cara a la temporada que viene. Rüdiger fue uno de los goleadores en el partido de vuelta de Champions en el Santiago Bernabéu, donde su tanto subió al marcador tras un córner inexistente.

«Se irá del club a final de temporada como agente libre, no hay nada que hacer, me lo comunicó en una reunión privada», aseguró el entrenador alemán. «Dimos todo (por retenerlo), pero no pudimos luchar más. Sin las sanciones, al menos podríamos seguir luchando por renovarlo, pero nuestras manos están atadas. No lo tomamos como algo personal. Es su decisión», añadió el líder del tercer clasificado en la Premier League.

Los agentes del jugador teutón han ofrecido a su representado a otros grandes clubes europeos como el Manchester United, Juventus, PSG y Bayern de Múnich, pero su deseo es jugar en el club blanco, que así reforzaría la defensa con vista a la temporada que viene. El conjunto merengue llevaría a cabo la misma fórmula que con David Alaba el curso pasado y traerle a Madrid como agente libre. El jugador de 29 años percibiría alrededor de siete millones y medio por temporada.

El Chelsea venció al West Ham con un solitario gol de Christian Pulisic en el minuto 90 a pase del español Marcos Alonso. De esta manera, el conjunto del barrio de Londres se acomoda en la tercera plaza y aventaja al Arsenal, su perseguidor en la tabla, en cinco puntos. El próximo encuentro de los blues será el próximo jueves ante el Manchester United, que no pasa por su mejor momento de la temporada.