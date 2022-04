Tuchel no sabe perder: «Ancelotti y el árbitro se han reído delante de mí»

A Thomas Tuchel no le ha sentado nada bien la eliminación de su equipo ante el Real Madrid. El entrenador del Chelsea se ha quejado en la rueda de prensa de la actuación del árbitro del partido, Szymon Marciniak, al que ha acusado de reírse de él junto con Carlo Ancelotti. «Fui a darle la mano después de una derrota dura y le vi riéndose con el entrenador rival delante de mí», ha señalado el técnico alemán. Además, se ha quejado del gol –bien– anulado a Marcos Alonso, por unas manos inmediatas al tanto que era el 0-3.

El técnico criticó la actitud del polaco Marciniak, que no tenía un partido sencillo por delante, y le acusó de reírse prácticamente en su cara junto al entrenador del Real Madrid cuando concluyó la prórroga: «Cuando acabó el partido vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrota dura y me lo encontré delante de mí riéndose con el entrenador rival, con Ancelotti, que es un caballero. No me parece bien».

Además, Tuchel señaló que debía haber ido a consultar al VAR la jugada del gol anulado a Marcos Alonso. Aquel gol no subió al marcador por orden directa de Tomasz Kwiatkowski, al frente del videoarbitraje. Al tratarse de una mano inmediata al gol, estas jugadas se arbitran como los fueras de juego: si lo hay, se anula directamente. Por ello, el polaco no acudió al monitor.

Tuchel, que parece desconocer la ley del deporte al que se dedica y que obvía que el segundo gol de su equipo llegó de un córner inexistente, lo criticó: «Sentí frustración, sí. No vi el gol, sinceramente. Me sorprendió que el árbitro, que es el líder, no fuera a ver si era mano o no. Marciniak, que es muy bueno, debió ver el gol. Nos merecimos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho».

Decepción del técnico

«Hemos metido cuatro goles y tuvimos más oportunidades, pero no hemos tenido mucha suerte. Estamos decepcionados, porque cometimos dos errores. El momento más crucial del partido fue un error nuestro. En partidos como este hace falta un poco de suerte y no la tuvimos».

Qué le faltó al Chelsea

«Perdimos dos balones en momentos cruciales. Son errores que no puedes cometer ante el Madrid. Esta es una derrota que se puede asumir con orgullo».

El planteamiento inicial

«Mis jugadores han ejecutado el plan muy bien. No tiene nada que ver con el Madrid de la ida. Así se juega. Hoy fuimos capaces de implementar el plan, los jugadores fueron muy serios».