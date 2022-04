Inda: «El fichaje de Rüdiger por el Real Madrid está cerrado y cobrará 9 millones»

Antonio Rüdiger ya tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid. El central alemán, que finaliza contrato con el Chelsea el próximo mes de junio, será por tanto jugador madridista a partir de la próxima temporada. Así lo desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «La información que tengo es que el fichaje está cerrado y que va a ganar 9 millones de euros netos».

«Conté hace tiempo que el Real Madrid quería al futbolista. También lo quería el Bayern, pero Rüdiger les dijo que quería ganar 15 millones y le dijeron que no porque cobraría más que Lewandowski. Al final es la gran razón por la que aceptar jugar en el Real Madrid «, añadió el director de OKDIARIO. Además, Inda explicó que el representante de Rüdiger «se va a llevar unos 6 millones».

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, reconoció este domingo que Rüdiger se marchará del club londinense una vez acabe la temporada: «No hay nada que hacer, me lo comunicó en una reunión privada». «Hicimos todo por retenerlo, pero no pudimos luchar más. No lo tomamos como algo personal, es su decisión», añadió técnico alemán en rueda de prensa.

Pese a las altas exigencias de Rüdiger, que han ido disminuyendo con el paso del tiempo, ha sido clave la postura de un Ancelotti, que pidió un central como fichaje prioritario en la última reunión que mantuvo con el presidente, Florentino Pérez, precisamente después del partido de vuelta ante el Chelsea en el que el alemán marcó en el Bernabéu.

Al entrenador italiano le encanta Rüdiger al que valora por su jerarquía, por su contundencia y por su físico imponente. Ancelotti cree que será un fichaje perfecto para dar un salto de calidad a la defensa del Real Madrid y que le permitirá incluso jugar con defensa de tres centrales o pasar a Alaba a la posición de lateral izquierdo en la que se convirtió en leyenda en el Bayern.

Otros grandes le querían

El fichaje de Rüdiger es un caso similar al de Alaba. El central llegará gratis con una pequeña prima de fichaje y en el Real Madrid no tienen ninguna duda de que se están haciendo con una ganga con rendimiento inmediato. Las dudas con respecto a su fichaje siempre han estado en el alto salario que demandaba el futbolista de 29 años, que comenzó pidiendo 12 millones. Finalmente, cobrará 9 millones netos al año, algo que le colocará en un segundo o tercer escalón dentro del rango de salarios del club blanco.

El Real Madrid le gana la partida de esta forma a otros grandes de Europa como el Bayern de Múnich, el PSG, la Juventus, el Manchester United o el Liverpool que también han intentado llevarse al central alemán.