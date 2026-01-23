Test contra el Villarreal

Ver vídeo

Marcos López nos trae su análisis del próximo encuentro entre Villarreal y Real Madrid que puede definir el devenir de la Liga. El equipo de Arbeloa ha recortado distancias con el Barcelona y de ganar al ‘Submarino Amarillo’ dormiría como líder en la noche del sábado. Nuestro experto en OKScouting nos trae las claves de un duelo fratricida.

