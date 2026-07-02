Tebas: «No se pueden quejar de errores arbitrales, estoy deseando ver el informe del Madrid a la UEFA»

Javier Tebas está obsesionado con el Real Madrid. Ya hace unas semanas que el club blanco envió a la UEFA el informe en el que venía tiempo trabajando sus servicios jurídicos sobre el ‘caso Negreira’ y en el que «medidas disciplinarias» contra el Barcelona por los «pagos prolongados en el tiempo» al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pagos que consideran «opacos y carentes de cualquier justificación verificable».

Este jueves, Javier Tebas, presidente de la Liga, acudía a un acto en el colegio Alfonso XII donde tomó partida y abrió un espacio para preguntas donde la actualidad deportiva fue el centro de atención, con el Real Madrid también en el punto de mira.

Cuestionado por el mencionado informe, Javier Tebas reconoce que «no lo he visto todavía, pero tengo muchas ganas de verlo», señalando que quiere «ver desde qué año se quejan, si se quejan de los errores que se han cometido con todos los clubes, incluido el propio Real Madrid». Con especial inquina, y cerrando el tema, Tebas afirmó que «si alguien no se puede quejar de errores arbitrales, es el Madrid».

Y, como era de esperar, si al Real Madrid le tocó la de arena, al Barcelona le dedicó la de cal. Tebas también hizo mención al Barça, afirmando que actualmente «está ayudando mucho a la expansión de la marca, es uno de los colaboradores más participativos de la Liga, nos ayuda mucho porque quiere llevar la marca de la competición más lejos de lo que ya está».

«Y en cuanto a los fichajes, desconozco si está en la regla 1:1», definió Tebas, esquivo en esta ocasión para afirmar si el Barça está o no dentro de los límites económicos que impone la Liga, a diferencia de innumerables ocasiones anteriores, destacando que «con el método que tenemos de amortizaciones en la Liga, si un fichaje de 100 millones se firma 5 años, anualmente el fichaje cuesta 20».

Tebas también tuvo tiempo para atacar a la Premier League, actual potencia económica, la cual considera «una competición a pérdidas», que explica así: «Este año van a perder 1200 millones de euros, nosotros únicamente 70 millones. Un sector que siempre está a pérdidas hace que los demás que lo tenemos regulado, nos veamos influenciados. Los clubes de la Premier no suelen estar de acuerdo con el regulador porque temen que haya interferencia política, como fue el caso del Chelsea, Newcastle o Manchester City».

Por último, sobre su cruzada contra la Superliga recalcó que «hay que tener cuidado, el fútbol europeo tiene un gran nivel competitivo, es una de sus grandes características», principalmente por su modelo de los ascensos y descensos, que considera que «debe de proteger, que es lo que nos diferencia de Estados Unidos».

«Para acceder a competiciones europeas, tienes que conseguir esa plaza según tu rendimiento en la temporada anterior. La Superliga, su modelo inicial era un modelo con 16 equipos con solamente 4 invitaciones. Eso es un peligro para la estabilidad de las ligas. Actualmente, hay polémica con las “franquicias” de la NBA. Eso es un modelo cerrado que es muy peligroso. En EEUU no existen categorías inferiores, sólo hay categoría universitaria», sentenciaba el presidente de la Liga.