Palo del Supremo a Tebas: da la razón al Madrid por dejarle fuera de las reuniones por los derechos de TV

El Real Madrid ha comunicado que el Tribunal Supremo les ha dado la razón en su batalla legal contra la Liga de Tebas. Les dejaron fuera de forma ilegal de las reuniones de gestión de los derechos audiovisuales de la Liga celebradas durante el año 2022. La patronal dirigida por Javier Tebas apeló al Supremo después de que varios tribunales dieran la razón al club blanco, pero estos la han rechazado y el caso se cierra de forma favorable para los de Chamartín.

«El Real Madrid C. F. comunica que el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de la Liga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga celebradas durante el año 2022», comienza diciendo el comunicado.

«La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el pasado 10 de abril de 2026 el recurso de casación interpuesto por la Liga y confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible», añade.

«Lejos de aceptar este pronunciamiento, la Liga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos. El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales», explica el Real Madrid.

«Esta nueva resolución confirma definitivamente la corrección de la posición mantenida por el Real Madrid C. F. durante todo este procedimiento y pone fin a los sucesivos intentos de la Liga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho», asegura.

Por último, «el Real Madrid C. F. expresa su satisfacción por esta resolución judicial, que reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional».