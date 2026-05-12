Tebas ataca a Florentino Pérez: «Me da pena por el Real Madrid porque no se puede ir con la mentira constantemente»

Javier Tebas no ha tardado en reaccionar a la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez, atacando nuevamente al presidente del Real Madrid. Lo ha hecho durante un acto en Santander, donde fue preguntado por las palabras del mandatario madridista, al que acusó de «mentir» en torno a sus afirmaciones sobre la inversión de la Liga en el caduco Relevo para difamar sobre el club blanco.

«El presidente del Real Madrid hará lo que crea mejor para el club. No está entre sus opciones dimitir y convocar elecciones, por lo que hay que respetar. Es el presidente del club, por lo que es el que sabe mejor su situación», valoró Tebas, marcando los pasos del presidente del Real Madrid.

También se ha pronunciado sobre las críticas de Florentino a Relevo, del que ha opinado que se creó por la Liga para atacar al Real Madrid, y ante las que Tebas ha dicho que el presidente del club blanco, «con el prestigio que tiene», no debería «mentir».

«Se lo he dicho por las redes sociales. Hay veces que dice que hemos dado al medio 25 millones, otras veces 10… Es mentira. Han venido hasta a ver las cuentas», señaló. Tebas aseguró que Florentino ha trasladado un «bulo», opinando que el presidente del Real Madrid vive «del victimismo de la persecución».

Tebas, a la carga contra Florentino

«Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene y lo que ha hecho por el Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones. Todo el mundo sabe que soy madridista, aunque ahora mismo estoy hibernando. Me da pena por el Real Madrid porque no se puede ir con la mentira constantemente», concluyó Tebas.

De cualquier modo, Florentino no mencionó a Tebas en toda su comparecencia, aunque eso no es motivo para que el presidente de la Liga cese sus ataques al del Real Madrid. El de este martes, un ejemplo más de su ensañamiento con el club blanco y su máximo mandatario.