El talismán Almeida a OKDIARIO: «Tuve que tranquilizar al madridismo, yo ya sabía cómo iba a terminar»

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y atlético confeso, volvió a ejercer de talismán del Real Madrid en la final de Champions League en Wembley. El equipo madridista no pierde un partido mientras el regidor de la capital está en el palco y así sucedió una vez más en Londres. El apelativo de talismán que le puso el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, le viene como anillo al dedo.

«Estuve ayer en Londres, estuve viendo el partido y estuve tranquilizando a todos los madridistas que estaban alrededor mía sobre el destino de la final. No lo veían claro en la primera parte, pero les dije ‘tranquilos, tranquilos que ya sé cómo acaban esto’», explicó Almeida al micrófono de OKDIARIO.

El alcalde se casó este año con una madridista confesa como Teresa Urquijo y ambos disfrutaron juntos de la final. «Lo vivió muy nerviosa y yo le insistía diciéndole ‘Teresa, que yo ya me sé cómo termina esto, que no te preocupes, que fíate de mí, que lo he sufrido muchas veces’. Al final terminó como tenía que terminar para que fuese bueno para la ciudad de Madrid y es que el Real Madrid nos trae la Decimoquinta», aseveró.

Almeida no ocultó su satisfacción por la gran imagen que ha dado el Real Madrid en esta Champions League tras vencer por el camino a RB Leipzig, Manchester City, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. «Esta ciudad está en constante crecimiento y uno de nuestros grandes movimientos es el deporte. La marca en el ámbito mundial de la ciudad es el Real Madrid», añadió.

Finalmente, el alcalde rojiblanco hizo un ruego para que la próxima Champions league termine en las vitrinas del Metropolitano. «Espero ver la Decimosexta o la Primera. Tampoco hay que descartar que venga la Primera quiero decir, lo único que quiero ver es seguir triunfando a los equipos de Madrid como en los últimos años», zanjó.