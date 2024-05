¿Por qué Almeida es el talismán del Real Madrid?

Los aficionados del Real Madrid pueden estar tranquilos: José Luis Martínez-Almeida estará en Wembley para presenciar la final de la Champions League que se disputa este sábado 1 de junio. El alcalde de la capital viajará a Londres para estar in situ en el partido frente al Borussia Dortmund en el que el conjunto blanco tiene la ocasión de ganar la Decimoquinta Copa de Europa. El carismático político, reconocido aficionado rojiblanco, estará en condición de talismán en el palco de autoridades del estadio inglés.

José Luis Martínez-Almeida se ha convertido en talismán del Real Madrid en los últimos años. Siempre que el alcalde acude a un partido el club blanco suele ganar y por ello Eduardo Inda le bautizó así. El político confirmó a OKDIARIO su presencia en la final durante la celebración del título de Liga hace unas semanas. «Estaré en Wembley, es que si no Inda se enfada conmigo», afirmó a este periódico hace unos días dando una gran noticia al madridismo.

«Estaré en el estadio, en Wembley, esperando el 2 de junio recibir al Real Madrid aquí. Lo veremos en Wembley y esperaremos aquí a que llegue», respondió a este periódico en el Ayuntamiento durante la fiesta por la consecución de la Liga número 36. A pesar de su gran devoción por el Atlético, el alcalde tiró de códigos en la recepción a los jugadores a los que felicitó y emplazó a celebrar la Decimoquinta el próximo domingo 2 de junio.

«Felicitar a la plantilla del Real Madrid. Una plantilla que no lo ha tenido nada fácil, con lesiones muy graves, pero lo dieron todo. En el deporte, a veces se gana, pero lo difícil es ganar tanto y que no se aburran ni se relajen. Es el gran mérito de estos jugadores, que tienen un palmarés inigualable. Jamás se rinden y siempre quieren ganar. Son un ejemplo para todos. En tres semanas puede que vuelvan y que los recibamos aquí de nuevo», afirmó antes de recibir una gran ovación de los jugadores que conocen su amor por el equipo rival de la ciudad.

Almeida y la anécdota contra el Bayern

Eduardo Inda tiene razón: José Luis Martínez-Almeida es el talismán del Real Madrid y esto se volvió a comprobar en la pasada semifinal de la Champions League. El alcalde acudió al palco del Bernabéu para presenciar el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid acabó remontando de forma épica gracias a un doblete de Joselu cuando parecía que la noche del 8 de mayo acabaría el idilio del club con las remontada.

Sobre partido Almeida desveló una anécdota con su mujer, Teresa Urquijo, cuando el Real Madrid estaba obligado a remontar para estar en la final. «Minuto 85, 0-1, (mi mujer) me envía el siguiente mensaje: ‘por favor activa tu modo talismán’», contó durante su intervención en la visita del Real Madrid al Ayuntamiento. «Mi respuesta fue ‘no te preocupes, vais a meter tres’. Y no me equivoqué porque uno lo anularon», afirmó entre risas el alcalde. «Lo siguiente que le dije es que el gol lo iba a meter Joselu. No me equivoqué», cerró.

Almeida es el talismán del Real Madrid

No es sólo la noche del Bayern porque la historia de José Luis Martínez-Almeida como talismán del Real Madrid es muy larga. El alcalde también estuvo presente en la última final que ha disputado el club blanco sobre territorio español hasta la fecha, que fue en la Copa del Rey de la pasada temporada ante Osasuna. Como viene siendo tradición, esa noche en La Cartuja también fue talismán.

Pero la historia de Almeida como talismán viene de mucho más atrás. El alcalde también presenció in situ las épicas eliminatorias ante PSG y Manchester City en la Champions League de 2022, que acabó con victoria en la final de París… con el político como espectador de lujo. «¿Talismán? Dile a Inda que se deje de cachondeos. Por qué creéis que me vota Camacho…», dijo el alcalde a OKDIARIO días antes del partido disputado en el Stade de France.

«Cada vez que vienes, gana el Madrid. Es un estadística increíble», dijo Eduardo Inda a José Luis Martínez-Almeida antes de un Clásico en una entrevista concedida a este periódico el pasado 16 de marzo de 2022. Así que para fortuna de los aficionados del Real Madrid, el alcalde de la ciudad estará presente en Wembley en una final de la Champions League en la que el conjunto blanco puede agrandar su leyenda en Europa.