El talismán madridista Almeida a OKDIARIO: «Estaré en Wembley, si no Inda se enfada conmigo»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atendió a OKDIARIO a la salida del Palacio de Cibeles tras la celebración del título liguero del Real Madrid y confirmó que estará en Wembley, «es que si no Inda se enfada conmigo». El talismán del conjunto blanco, tal y como le bautizó Eduardo Inda, director de este periódico, aseguró que viajará a Londres el próximo 1 de junio para ver la final contra el Borussia Dortmund en el mismo estadio.

«Estaré en Wembley, es que si no Inda se enfada conmigo», confirmó el Almeida en el micrófono de OKDIARIO. El alcalde se ha convertido en talismán para el Real Madrid, cada vez que va al estadio el equipo de Carlo Ancelotti se acaba llevando la victoria. Así pasó contra el Bayern. Almeida estuvo en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid se llevó el triunfo, logrando así el pase a la final de Wembley el próximo 1 de junio.

El alcalde está convencido de que los blancos volverán a visitarle el 2 de junio, esta vez para ofrecerle un nuevo título de Liga de Campeones, la Decimoquinta: «Estaré en el estadio, en Wembley, esperando el 2 de junio recibir al Real Madrid aquí. Lo veremos en Wembley y esperaremos aquí a que llegue», dijo cuando OKDIARIO le preguntó si acudirá al estadio para ver la final.

Durante su discurso en la celebración del título de Liga del Real Madrid, el talismán Almeida ya dijo que cree que los blancos ganarán la Decimoquinta: «Felicitar a la plantilla del Real Madrid. Una plantilla que no lo ha tenido nada fácil, con lesiones muy graves, pero lo dieron todo. En el deporte, a veces se gana, pero lo difícil es ganar tanto y que no se aburran ni se relajen. Es el gran mérito de estos jugadores, que tienen un palmarés inigualable. Jamás se rinden y siempre quieren ganar. Son un ejemplo para todos. En tres semanas puede que vuelvan y que los recibamos aquí de nuevo».

Su mujer le pidió que activase el modo talismán

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, reconoció ya abiertamente este domingo en la celebración de la Liga su condición de talismán del Real Madrid, tal y como le bautizó Eduardo Inda, director de OKDIARIO. Almeida desveló durante el recibimiento a los campeones una curiosa anécdota con su mujer, Teresa Urquijo, que tuvo lugar durante el partido ante el Bayern de Múnich, encuentro en el que el alcalde de la capital de España estuvo en el palco del Santiago Bernabéu.

«Minuto 85, 0-1, (mi mujer) me envía el siguiente mensaje: ‘por favor activa tu modo talismán’», contó José Luis Martínez-Almeida durante su intervención en la celebración del Real Madrid. «Mi respuesta fue ‘no te preocupes, vais a meter tres’. Y no me equivoqué porque uno lo anularon», añadió el alcalde, el talismán del Real Madrid. A diferencia del alcalde, que es seguidor del Atlético de Madrid, su mujer es seguidora del Real Madrid.

«Lo siguiente que le dije es que el gol lo iba a meter Joselu. No me equivoqué, tengo aquí el móvil. Y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando al Estadio de Saint-Denis en París hace dos años, cuando ganasteis la decimocuarta como un aficionado más con la camiseta del Real Madrid, de su cuñado, por cierto. Joselu nos representa a todos los aficionados al fútbol, al igual que toda esta extraordinaria plantilla», concluyó el alcalde.