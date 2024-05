Almeida confiesa que su mujer le escribió para que activase su modo talismán y el Real Madrid remontó

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, reconoció ya abiertamente este domingo en la celebración de la Liga su condición de talismán del Real Madrid, tal y como le bautizó Eduardo Inda, director de OKDIARIO. Almeida contó durante el recibimiento a los campeones una curiosa anécdota con su mujer, Teresa Urquijo, en el partido ante el Bayern de Múnich, encuentro en el que el alcalde de la capital de España estuvo en el palco del Santiago Bernabéu.

«Minuto 85, 0-1, (mi mujer) me envía el siguiente mensaje: ‘por favor activa tu modo talismán’», contó José Luis Martínez-Almeida durante su intervención en la celebración del Real Madrid. «Mi respuesta fue ‘no te preocupes, vais a meter tres’. Y no me equivoqué porque uno lo anularon», añadió el alcalde, el talismán del Real Madrid.

Como ya bautizó Eduardo Inda a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid es el gran talismán del equipo blanco, pues cada vez que los jugadores de Carlo Ancelotti cuentan con su mirada desde la grada vencen a su rival. Así fue el pasado miércoles, cuando Almeida estuvo en el palco del Santiago Bernabéu y el Real Madrid firmó otra gran remontada en la Copa de Europa.

Pese a que el Bayern de Múnich se adelantó en la segunda parte con un gol de Alphonso Davies, el Real Madrid remontó la eliminatoria en tres minutos con dos goles mágicos de Joselu, héroe de la noche europea del pasado miércoles. Así, el alcalde de la capital de España, colchonero declarado, pudo disfrutar en vivo de la grandeza del Real Madrid en la Copa de Europa.

Cabe recordar que José Luis Martínez-Almeida ya ‘ayudó’ a la conquista de un título el 7 de mayo de 2023, un día en el que los blancos se impusieron a Osasuna en la final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja de Sevilla. Es habitual que cada vez que el alcalde de la ciudad de Madrid va a ver en vivo al principal equipo de la ciudad, haya una victoria del conjunto blanco.

La anécdota madridista de Almeida

Además, en el recibimiento a los jugadores, cuerpo técnico y directivos del Real Madrid en el Ayuntamiento, Almeida siguió añadiendo detalles de esta curiosa anécdota con su mujer en el tramo final de ese partido ante el Bayern: «Lo siguiente que le dije es que el gol lo iba a meter Joselu. No me equivoqué, tengo aquí el móvil. Y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando al Estadio de Saint-Denis en París hace dos años, cuando ganasteis la decimocuarta como un aficionado más con la camiseta del Real Madrid, de su cuñado, por cierto. Joselu nos representa a todos los aficionados al fútbol, al igual que toda esta extraordinaria plantilla».

«Espero que ésta no sea la última camiseta del Real Madrid que recibo este año», añadió Martínez-Almeida en su recepción al equipo campeón de Liga en el Ayuntamiento de Madrid. El Real Madrid celebró este domingo en las instituciones y por las calles de la capital la Liga númnero 36 de su historia.