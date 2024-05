Almeida: «Espero que ésta no sea la última camiseta del Real Madrid que recibo este año»

José Luis Martínez-Almeida recibió al Real Madrid, con su título de Liga número 36, en el Ayuntamiento de Madrid en la mañana de este domingo. El alcalde madrileño recibió una nueva camiseta de los blancos de manos de Florentino Pérez, entre bromas, y felicitó a los campeones por una Liga impecable. Previamente, la expedición madridista había recibido el título en Valdebebas a puerta cerrada y lo había ofrecido ya a la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente antes de brindársela a los aficionados en Cibeles.

El Real Madrid celebró su Liga número 36 por todo lo alto tras cantar el alirón la semana pasada ganando al Cádiz en el Santiago Bernabéu y presenciando la derrota del Barcelona en Gerona a través de la televisión. El madridismo se echó a las calles de Madrid y el club blanco llevó a cabo un plan de fiesta que empezó muy temprano.

Después de golear al Granada con total comodidad (0-4) en un duelo lleno de rotaciones, el Real Madrid recibió su merecido título de Liga en Valdebebas a puerta cerrada sobre las 9:30 horas de la mañana de este domingo. Nacho Fernández recibió el título de manos de Pedro Rocha y desde ahí marcharon en autobús hacia la Comunidad de Madrid.

Tras ofrecer el título de Liga en la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso al frente, el Real Madrid puso rumbo en su autobús al Ayuntamiento de Madrid donde llegaron a las 12:00. En ese momento, los jugadores del cuadro madridista ya tenían bastantes ganas de fiesta. Algunos jugadores de la primera plantilla, como Jude Bellingham, Brahim o Arda Güler estaban viviendo su primera gran celebración en Cibeles.

Almeida recibió al Real Madrid en el Ayuntamiento

José Luis Martínez-Almeida recibió al Real Madrid y volvió a recibir una camiseta del conjunto blanco para su ya conocida colección. Como buen aficionado colchonero, y como ya es tradición cada vez que los blancos ofrecen un título en el Ayuntamiento con el como alcalde, las bromas estuvieron presentes.

El primero en tomar la palabra en el Ayuntamiento de Madrid fue el alcalde de Madrid, que entre risas y bromas quiso felicitar al Real Madrid por su título número 36 de Liga: «Buenos y madridistas días en el Palacio de Cibeles. Este es un título extraordinariamente merecido. Los niños han gritado Mbappé, Mbappé, que siempre dicen la verdad. A quién le gusta el fútbol le gusta Carlo Ancelotti porque es difícil encontrar una persona que reúna los valores de la deportividad y que se fume un puro cuando gana el Real Madrid».

«Felicitar a la plantilla del Real Madrid. Una plantilla que no lo ha tenido nada fácil con lesiones muy graves, pero lo dieron todo. En el deporte, a veces se gana, pero lo difícil es ganar tanto y que no se aburran ni se relajen. Es el gran mérito de estos jugadores, que tienen un palmarés inigualable. Jamás se rinden y siempre quieren ganar. Son un ejemplo para todos. En tres semanas puede que vuelvan y que los recibamos aquí de nuevo», continuaba el alcalde.

Para terminar su discurso, quiso comentar una anécdota con su mujer durante el partido ante el Bayern: «El otro día estuve en el Bayern y ahora soy un matrimonio mixto. Ella es de ellos y yo soy de los otros. Me mandó un mensaje: «Por favor activa tu modo talismán», mi respuesta fue: «No te preocupes, vais a meter tres. Lo va a meter Joselu». Y me alegro muy profundamente porque el otro día vi una foto de Joselu entrando en París como un aficionado más. Y Joselu nos representa. Representa el Real Madrid. Espero que ésta no sea la última camiseta del Real Madrid que recibo este año. Sois el orgullo de Madrid».

Después, tomó la palabra Florentino Pérez: «Es un honor regresar al Ayuntamiento de Madrid para ofrecer la liga número 36 del Real Madrid. Querido alcalde, muchas gracias por recibirnos en este día tan especial. Ha sido una liga muy difícil con muchas adversidades. Es un título que agranda la historia y leyenda del Real Madrid. Estos jugadores liderados por Ancelotti lo han vuelto a hacer y han demostrado que nada es imposible».

«Estamos muy orgullosos. Han sufrido y lo han dado todo con trabajo, sacrifico, respeto, humildad y solidaridad. Este equipo es una familia que sabe que con esta camiseta se lucha hasta el final. Todos sabemos que la final de Wembley será el impulso para que el 1 de junio en Londres soñemos con una nueva Copa de Europa», zanjó el presidente del Real Madrid.

Para terminar, Nacho Fernández clausuró el evento donde reiteró que se trata de «una alegría tremenda». » Estamos haciendo las cosas muy bien. He tenido la suerte de venir muchas veces y hoy lo hago como capitán. Agradecer a todos los madridistas el apoyo. Es muy importante y significa mucho. Agradecerlo de corazón. Celebramos otra liga más. Tenemos la mente puesta en el día 1 de junio. Enhorabuena a todos los madridistas».

Tras los obsequios y las declaraciones de ambos dirigentes, el Real Madrid se montó en su autobús descapotable y se dispuso a recorrer las calles de la capital de España para terminar la fiesta de campeones de Liga con la diosa Cibeles.