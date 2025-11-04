Las sorprendentes palabras de Borja Iglesias sobre Xabi Alonso: «Me sentía agobiado y…»

Borja Iglesias ha sorprendido con unas palabras sobre Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, técnico que dirigió al actual futbolista del Celta de Vigo en Leverkusen. «Para mí una reconexión con mi profesión», ha comentado el delantero, que sólo estuvo media temporada con Xabi, la segunda mitad del curso futbolístico 2023/24 con el Bayer Leverkusen.

«La manera de entender el fútbol y la vida me ayudó mucho, igual que me pasa con Claudio (Giráldez) ahora, que hay una conexión a nivel de juego y a nivel personal», ha comentado Borja Iglesias sobre su breve etapa en el club alemán, en el que de entrenador estaba Xabi Alonso. El Bayer Leverkusen ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania (además de llegar a la final de la Europa League), todo un hito en ese club.

A pesar de que sólo jugó siete partidos, y que llegó a mitad de temporada, Borja Iglesias guarda un gran recuerdo de su etapa con Xabi Alonso en Leverkusen: «Se juntaron muchos factores. El ritmo de entrenamiento y todo era un disfrute jugar. Cada vez que estabas en el campo, sentías que tú marcabas el ritmo del partido».

Además, el actual delantero del Celta de Vigo explicó que estar con Xabi Alonso esos cinco meses fue «una reconexión con mi profesión»: «Estaba en ese momento que me sentía agobiado con lo que hacía, no terminaba de conectar, no como me pasa ahora, y me he encontrado un poco».

Borja Iglesias, que fue llamado por Luis de la Fuente en la última convocatoria de la selección española, explica que vive «un momento en el que todo me viene bien» y deja claro que seguirá opinando de temas sociales porque «si es algo tan evidente como el respeto a los derechos humanos, prefiero no callarme».

Sobre su renuncia en 2023 de la selección, dice estar «orgulloso» de aquella decisión porque «en ese momento hice lo que sentía». Aunque ahora reconoce, eso sí, que «en algún momento he dicho ‘oye, se me ha ido la pinza’ por el impacto a nivel personal que puede tener una decisión como esa».