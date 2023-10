Sevilla – Real Madrid online gratis | Resultado y cómo va el partido de Liga hoy en directo

El Real Madrid visita el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 10 de la Liga EA Sports. Las chispas saltan siempre cuando estos dos equipos se ven las caras, así que el espectáculo está asegurado en el estadio de Nervión. También entra en escena Sergio Ramos, que se reencuentra con el cuadro de Concha Espina, aunque está vez defendiendo el escudo de los hispalenses y se especula con que si celebraría un hipotético gol ante su ex equipo. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online todo lo que ocurra en este apasionante Sevilla – Real Madrid.

Sevilla – Real Madrid, en directo

Minuto 12

Primer acercamiento del Sevilla. Un disparo muy defectuoso de Ivan Rakitic se fue a las nubes.

Minuto 10

Qué fácil está llegando el Real Madrid al área rival. Ahora fue Bellingham el que intentó un disparo, pero no el salió bien y detuvo el cuero Nyland.

Minuto 9

Se está liando en el Ramón Sánchez Pizjuán. Se detuvo la jugada porque Ocampos se dolía en el suelo. El Real Madrid continuó jugando y Rodrygo asistió a Bellingham con una sutil pisadita para que el inglés marcase, pero la acción llevaba parada desde hacía bastantes segundos atrás.

Minuto 8

Balón muy largo del Real Madrid que acaba en los guantes del guardameta del Sevilla.

Minuto 6

¡¡ANULADO EL GOL!! Bellingham estaba ligeramente adelantado y el tanto no sube al marcador.

Minuto 5

Revisan el gol por un posible fuera de juego de Bellingham.

Minuto 4

¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE VALVERDE! Hubo córner a favor del conjunto blanco. Bellingham peleó un balón que finalmente llegó al uruguayo, que sin ángulo chutó y abrió la lata ante la mala salida de Nyland.

Minuto 4

¡Vaya llegada del Real Madrid. Bellingham generó una acción que salvó un defensa del conjunto hispalense cuando Vinicius iba a disparar a portería.

Minuto 2

Primera falta que Sergio Ramos hace sobre Rodrygo. Todas las miradas están puestas en el central hispalense.

¡¡Arranca el partido!!

Rueda el balón ya en el Sánchez Pizjuán. En juego el Sevilla – Real Madrid. Sacó de centro el cuadro local.

La previa

En apenas 5 minutos comenzará el Sevilla – Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los jugadores saldrán en breves momentos al terreno de juego. Aprovecha para leer la mejor previa.

De Burgos Bengoetxea

Ricardo de Burgos Bengoetxea será el colegiado que imparta justicia en el Ramón Sánchez Pizjuán y es una designación que no ha gustado mucho en el Real Madrid. Todos los detalles.

El momento de Rodrygo

El inicio de temporada del atacante brasileño no ha sido el mejor y ha dicho que prefiere no jugar de delantero, pero hoy, ante la suplencia de Joselu Mato, tiene que asumir galones contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es la hora de Rodrygo Goes.

La convocatoria

Carlo Ancelotti anunció la lista de convocados para visitar el Ramón Sánchez Pizjuán y destaca la vuelta de David Alaba, aunque Dani Ceballos se cayó porque se ha lesionado. Además, hay un jugador del filial que ha viajado con el equipo. La convocatoria del Real Madrid.

Pablo Alfaro

El que fuera mítico central del Sevilla ha hablado sobre Sergio Ramos y su reencuentro con el Real Madrid. El zaragozano aseguró que será un partido especial para el de Camas y que lo vivirá con una motivación extra. La entrevista de OKDIARIO a Pablo Alfaro.

Sergio Ramos

El central de Camas se enfrenta por primera vez al Real Madrid. No pudo jugar cuando defendía la camiseta del PSG por estar lesionado, pero ahora ya podrá verse las caras contra el equipo en el que estuvo 16 años y del que fue campeón, además de ganar una gran cantidad de títulos. Sergio Ramos, contra su pasado.

Jude Bellingham

El centrocampista inglés es, sin duda, la gran noticia del Real Madrid en este inicio de temporada. El ex del Dortmund se ha echado el equipo a la espalda y es la auténtica estrella del equipo que dirige Carlo Ancelotti. El análisis de Marcos López sobre Jude Bellingham.

Alphonso Davies

El Real Madrid sigue de cerca al lateral izquierdo del Bayern de Múnich y desde Alemania ya aseguran que el cuadro bávaro ha puesto precio al canadiense. Eso sí, esta información comenta que los de Chamartín esperan pagar menos por un futbolista que termina su contrato en junio de 2025. Las cifras de la operación Alphonso Davies.

Volcados con Ramos

DIARIO MADRIDISTA ha estado con los aficionados del Sevilla para preguntar por Sergio Ramos, que hoy se enfrenta ante su ex equipo, el Real Madrid. Todos le apoyan en esta andadura que inició ya hace un mes en Nervión. El vídeo de la encuesta.

Alineación del Sevilla

También ha hecho oficial su primer once Diego Alonso. El técnico uruguayo debuta en el banquillo hispalense y espera poder llevarse el triunfo ante el líder de la Liga. Esta es la alineación del Sevilla contra el Real Madrid: Nyland; Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuña; Soumaré, Rakitic, Sow; Ocampos, Lukebakio, En-Nesyri.

Once del Real Madrid

Ya conocemos la alineación escogida por Carlo Ancelotti para visitar el Ramón Sánchez Pizjuán y tratar de sumar tres puntos vitales para seguir liderando la clasificación de la Liga EA Sports. Ojo, que hay sorpresas tras el parón de selecciones. Este es el once oficial del Real Madrid contra el Sevilla: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Dónde ver por TV el Sevilla – Real Madrid hoy

El partido entre el Sevilla y el Real Madrid que se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán podrá verse por televisión en directo a través de Movistar La Liga, mientras que si se quiere disfrutar de este choque de la jornada 10 de la Liga EA Sports podrá seguirse en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA te ofrecemos la narración minuto a minuto y todas las reacciones una vez que acabe este partidazo entre los hispalenses y los de Concha Espina.

Árbitro y horario hoy del Sevilla – Real Madrid

Este Sevilla – Real Madrid de la jornada 10 de la Liga EA Sports está programado para que arranque a las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería haber ningún problema y comenzaría con puntualidad. Ricardo de Burgos Bengoechea ha sido el colegiado designado por el Comité Técnico de Árbitros para que imparta justicia en el Ramón Sánchez Pizjuán. Si al trencilla se le pasa algo por alto será Alejandro Muñiz Ruiz el que le avise desde el VAR para que vaya al monitor a revisar las acciones polémicas.

¡Vaya partidazo!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Sevilla – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga EA Sports que se disputa en el Ramón Sánchez Pizjuán. Este clásico del fútbol español promete ser apasionante porque siempre que se miden estos dos clubes sucede de todo. Además, hay que añadir que hoy en el estadio de Nervión se reencuentra Sergio Ramos con su ex equipo, por lo que el morbo está servido en este emocionante choque en el que puede ocurrir de todo.