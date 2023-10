Rodrygo Goes toma la palabra. En Sevilla, nada más y nada menos y antes de una semana de altura. De esas donde las temporadas se empiezan a decidir. Tres visitas consecutivas donde el brasileño tiene que empezar a poner punto final a la que está siendo la etapa más complicada de su corta carrera. Su primer gran bache como jugador de máxima élite que superará con la fortaleza mental que destaca su entorno.

Rodrygo está teniendo un inicio de temporada complicado. El brasileño no ve puerta desde la primera jornada de Liga. 10 partidos de sequía que le afectan y que generan ruido a su alrededor, aunque su mentalidad sigue siendo la misma. El brasileño sólo quiere que le dejen rendir en una posición.

Por ello, sus palabras con Brasil, donde aseguraba que no le gusta jugar de ‘9’, «aunque en mi club tengo que hacerlo», añadía, más que una queja, eran una reivindicación. Rodrygo lo único que quiere es que no le muevan de su posición partido tras partido. Él es el primero que sabe que no está en su mejor momento, pero también es consciente de que si no le permiten asentarse en una zona del terreno de juego será muy complicado que logre regularidad.

Ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, tendrá la primera oportunidad de empezar a revertir la situación. Es posible que no empiece de inicio tras jugar dos partidos con Brasil, pero seguro que tendrá minutos. También será importante en Braga y, como no, en Barcelona.

Su habitad es la banda, donde mejor se siente. De hecho, su sitio ideal es el costado izquierdo, pero desde antes de montarse en un avión rumbo a Madrid para comenzar una nueva vida desde el club blanco le dejaron claro que lo mejor que podía hacer era cambiar de costado, ya que Vinicius y, por aquel entonces, Hazard, iban a jugar por el flanco zurdo. Por este motivo, empezó jugar por el costado derecho en su país con el objetivo de adaptarse para su aterrizaje en el Bernabéu.

Uno de los principales valores de Rodrygo es su polivalencia, pero no quiere que esta virtud se convierta en un perjuicio. Cambiarle de zona en el terreno de juego constantemente afecta a su fútbol, especialmente cuando la suerte de cara a gol no le acompaña, como está sucediendo en este momento.

Ancelotti mima a Rodrygo

Ancelotti está protegiendo a Rodrygo. Tanto el italiano como su cuerpo técnico le cuidan para devolverle la confianza perdida en las últimas semanas. Ambos mantienen una buena relación y el delantero no esconde que Carletto siempre será uno de los entrenadores más importantes de su carrera.

Por ello, a pesar de que es una realidad que el cambio de dibujo de Ancelotti le ha afectado -al igual que a un Vinicius que ya se ha volcado a la izquierda-, desde el cuerpo técnico del Real Madrid se esfuerzan en protegerle y dejarle claro que la confianza en su potencial está intacta. Nadie duda de él por Valdebebas.

La importancia de su entorno

Los que mejor conocen a Rodrygo destacan su fortaleza mental. «Es muy joven y maneja espectacularmente la presión», aseguran. De esto también tiene culpa su entorno, que le mima y le protege para que su día a día sea más sencillo. Sus padres, su hermana, sus hijos y sus amigos han creado una burbuja donde le protegen y se siente muy cómodo.