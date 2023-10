La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos con el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán tendrá como gran novedad la presencia de David Alaba en el centro de la defensa. El austriaco ya está recuperado de la lesión que sufrió frente a Las Palmas y que no le permitió jugar contra Nápoles, Osasuna y Austria. Por lo tanto, será titular, lo que supondrá un respiro a Tchouamémi, que ya dejó claro que no le gusta jugar de central.

En la portería del Real Madrid Ancelotti no tiene dudas y estará Kepa Arrizabalaga. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que el costado izquierdo será para Mendy. En el centro de la defensa, formarán Alaba, que ya está recuperado, y Antonio Rüdiger. El alemán tendrá que tener cuidado y no ver una amarilla que le impediría jugar contra el Barcelona el Clásico de la próxima semana. Hay que recordar que Nacho sigue sancionado.

En el centro del campo hay más dudas. Ancelotti debe decidir si apuesta por Valverde, que llega tras hacer un esfuerzo con Uruguay, o le da descanso poniendo de inicio a Toni Kroos. Donde no hay debate es en las otras tres posiciones. Tchouaméni regresará al medio para jugar en el corte, Camavinga formará de interior izquierda y en la punta del diamante jugará Jude Bellingham.

Por último, arriba Ancelotti también tiene una duda que resolver. Vinicius Junior es fijo en el frente ofensivo, mientras que a su lado el italiano tendrá que decidir si apuesta por Rodrygo, que ha jugado con Brasil, o Joselu Mato, que estuvo con España, pero regresó a los entrenamientos el pasado martes.

Ancelotti debe gestionar esfuerzos

«La dinámica del equipo es buena y va a ser una semana importante, empezando por mañana. Pero estamos bien para afrontarla. Me preocupan bastantes cosas para esta semana. El partido del Sevilla será muy exigente. Ha cambiado de entrenador y tiene una plantilla con mucha calidad. Será un partido difícil. Me preocupa que se nos olvide lo que hemos hecho antes del parón. Hicimos buenos partidos y ojalá podamos volver al mismo nivel», aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano también habló sobre el rendimiento de los jugadores que han tenido compromisos en Sudamérica: «Parece que Valverde, Vini Jr. y Rodrygo se han recuperado bien y están frescos. Tengo que pensarlo para mañana, pero están listos para empezar y terminar el partido. He visto bien a todos».

Por último, en sala de prensa, Ancelotti también habló del reencuentro con Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán: «Me encanta ver a Sergio Ramos y saludarlo. A todos los jugadores que he tenido les tengo un cariño especial, sobre todo a él. Si no marca el gol en la final de Lisboa, probablemente no estaría aquí. Por todo lo que ha hecho en este club, todo el mundo le tiene mucho cariño. Va a hacer un gran partido porque tiene mucha calidad. Si marca un gol puede hacer lo que quiera».

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Sevilla: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Vinicius,