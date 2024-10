El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado que José María Sánchez Martínez será el árbitro del Clásico. El colegiado murciano pitará el sábado el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Será el séptimo para un árbitro que se ha convertido en uno de los favoritos de Medina Cantalejo. De hecho, fue el encargado de dar la cara en nombre del colectivo arbitral en la rueda de prensa del caso Negreira.

En aquella rueda de prensa en la que Medina Cantalejo echó balones fuera, llegando a afirmar que si al Barça «no se le pitaron penaltis», durante más de 70 jornadas seguidas, «fue porque no los hubo», Sánchez Martínez subió junto al resto de árbitros internacionales para leer un manifiesto. Lo único que dijo fue que mostraban su «más enérgica repulsa ante hechos de este tipo» y defender la honorabilidad de los árbitros.

Una de las imágenes que entonces se convirtió en viral es la del propio colegiado murciano hablando sobre cómo conoció su ascenso a Primera División, en 2015. En ese vídeo, el árbitro señala que recibió la llamada de José María Enríquez Negreira para anunciarle que había sido ascendido a la máxima categoría, cuando el entonces vicepresidente estaba aún a sueldo del Barcelona.

Con los años, se ha ido convirtiendo en una de las principales cabezas visibles de los árbitros en el fútbol español, como quedó confirmado en aquella rueda de prensa en la que el colectivo al completo trató de dar, sin mucho éxito, explicaciones. Ahora, pitará el Clásico de la jornada 11, que medirá en el Bernabéu a Real Madrid y Barcelona. Será el séptimo que pite, con tres victorias en para los blancos y otras tres para los culés como balance.

Arbitró otros seis Clásicos

Esta temporada no ha arbitrado todavía al Real Madrid, el equipo al que más veces lo ha hecho en su carrera. Los blancos no pierden con él desde 2021, cuando cayeron en Copa contra el Alcoyano a las primeras de cambio. En Liga no lo hacen desde el Clásico de 2018 en el Camp Nou, cuando el Barcelona –sin Messi– ganó 5-1.

Aquel fue el último partido de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, una circunstancia que prácticamente se repetiría meses después. A principios de 2019 arbitraba otro Clásico, pero de semifinales de Copa del Rey. El Madrid confirmaba entonces su debacle tras caer en una misma semana contra Ajax en Champions y contra el Barcelona en Liga y Copa. Esa derrota llevaría al club a despedir a Solari unos días después, tras ganar al Valladolid.

No han sido los dos únicos entrenadores que han caído después de un Clásico pitado por Sánchez Martínez. En el 2021, el Barça de Koeman caía 1-2 en el Camp Nou. Un resultado que dejaba en octava posición a los culés, al neerlandés muy discutido al frente del banquillo, hasta el punto de que sería cesado tres días después. Una nueva derrota en Vallecas agrandó la crisis que provocó el conjunto blanco y terminó con despido del técnico en el avión de vuelta a Barcelona.

Polémicas con Real Madrid y Barcelona

Sánchez Martínez llega a este Clásico con un balance con los dos grandes bastante similar y bueno, aunque no por ello está exento de polémicas. El Real Madrid ha ganado 23 partidos, empatado siete y perdido cinco, mientras que el Barcelona se ha impuesto en 26 encuentros, ha empatado dos y ha perdido en siete.

Esta temporada sí que ha pitado ya a los culés, en la primera jornada de Liga contra el Valencia, en Mestalla. Allí hizo un favor a los de Flick, que ganaron por 1-2 al hoy colista. La situación podría haber sido bien distinta, puesto que el colegiado le perdonó la expulsión a Pau Cubarsí por doble amarilla, al frenar un contraataque.

Con el Real Madrid ya protagonizó un episodio polémico la pasada temporada, cuando los madridistas reclamaron hasta tres penaltis en el derbi madrileño ante el Atlético en el Bernabéu y Sánchez Martínez no pitó ni uno. El enfado fue máximo en el club, que no entendía no sólo cómo no los señaló, sino cómo desde el VAR no le había avisado.