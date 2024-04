El Real Madrid ya conoce al colegiado que será el encargado de dirigir su visita a Mallorca, un partido que, desde que comenzó la tensión de Maffeo y Raíllo contra Vinicius, se ha convertido en un duelo que siempre acarrea polémica. Sánchez Martínez ha sido designado el árbitro de campo mientras que Jaime Latre estará apoyando en la sala VOR para cuestiones de videoarbitraje en este choque que puede ser decisivo en la carrera de los de Ancelotti por el título de Liga. Ocho puntos separan a los blancos de su inmediato perseguidor, el FC Barcelona, a falta tan solo de ocho jornadas por disputarse y 24 puntos por repartirse.

Es de suponer que la noticia de esta designación no habrá sido acogida con gran regocijo en el seno madridista ya que el último precedente de Sánchez Martínez con los blancos está repleto de quejas y polémicas. Fue, además, en el derbi madrileño que Real Madrid y Atlético de Madrid disputaron en el Santiago Bernabéu y que los colchoneros acabaron empatando en la última jugada del partido gracias a un tanto de Marcos Llorente.

Hasta tres penaltis no pitados reclamó el conjunto blanco tras el choque, todos ellos en la segunda mitad cuando el marcador ya era favorable a los de Ancelotti por 1-0. Las quejas del Real Madrid se justifican no solo por no haber señalado ninguna de las tres penas máximas sino que ninguna acción fue susceptible de ser revisada en el VAR. Es decir, ni siquiera el colegiado encargado de videoarbitrar el partido desde la sala VOR (en aquel encuentro fue Prieto Iglesias) avisó a José María Sánchez Martínez de que alguna de las tres jugadas polémicas pudieran ser penalti para que fuera a la pantalla a revisarlas.

Los tres fallos de Sánchez Martínez

En concreto, el Real Madrid reclamó tras aquel derbi dos penaltis sobre Bellingham y uno sobre Lucas Vázquez. En el primero de ellos, Savic se desentiende totalmente del balón y empuja y arrolla al inglés imposibilitando que el jugador blanco recoja el pase en profundidad que iba a recibir. En el segundo, Saúl zancadillea a Lucas Vázquez cuando el gallego intentaba zafarse del colchonero. La tercera acción, la vuelve a protagonizar Bellingham, quien fue agarrado de forma descarada y continuada por Marcos Llorente.

Por tanto, en Mallorca tendrá lugar el reencuentro de Sánchez Martínez con el Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga EA Sports. Mientras, el Cádiz-FC Barcelona será dirigido por Pulido Santana que contará con Hernández Maeso en el VAR. Los de Xavi, tras el aumento de confianza por la victoria conseguida en El Parque de los Príncipes, intentarán dar un paso más en su lucha con el Girona por la segunda plaza mientras espera un tropiezo del Real Madrid que le permita volver a soñar por pelear el título.

En el duelo por la cuarta plaza, la última que da acceso directo a Champions League, el Atlético de Madrid-Girona será para De Burgos Bengoechea en el césped y Soto Grado en el videoarbitraje mientras que el Athletic Club de Bilbao-Villarreal quedará para Cuadra Fernández y en el VAR estará, de nuevo, Hernández Maeso.