La gran recesión de Bellingham

Jude Bellingham atraviesa por su peor momento de forma en el momento más importante de la temporada. El mediocentro británico disputó su peor partido de la temporada contra el Manchester City el pasado martes en el Santiago Bernabéu. No estuvo bien, no estuvo fino y el equipo lo pagó. Físicamente está atravesando un bajón que preocupa al madridismo. Los blancos necesitan al mejor Bellingham. Y ahora no está apareciendo.

El partido de Jude Bellingham contra el Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League no fue nada bueno. El mediocentro británico no remató ni una sola vez a portería, y eso que en el minuto 52, con 2-1 en el marcador, tuvo una clara ocasión que pudo abrir la brecha en el marcador con un remate que se le marchó desviado.

Los números de Jude Bellingham contra el Manchester City fueron bastantes pobres. Intentó 31 pases y completó apenas 27, ninguno de ellos clave. Su media esta temporada estaba siendo de 52 por encuentro, lo que deja claro que el inglés estuvo muy por debajo de su propia media el pasado martes en el Santiago Bernabéu contra el cuadro británico.

Por otro lado, Jude Bellingham también rebajó su presencia en la construcción del juego del Real Madrid. Pero esto tiene una razón de fácil explicación. Y no fue otra que el cambio táctico que Carlo Ancelotti implementó contra el Manchester City. Fue una genial maniobra táctica que mejoró a Rodrygo Goes en banda izquierda, a Camavinga en el medio y a Fede Valverde en el costado derecho entre otros. Pero no a Jude. Con el inglés pasó todo lo contrario. El nuevo esquema le perjudicó al de Birmingham.

La idea de Carlo Ancelotti con Jude Bellingham contra el Manchester City era clara. Lo quiso utilizar para que fuese el primer jugador en la línea de presión blanca apretando sobre todo a Stones en la salida de pelota del cuadro inglés. Pero no salió bien la jugada en ese sentido. Bellingham no realizó tan bien como se esperaba esa presión. Corrió de un lado para otro, como acostumbra en cada partido, pero sin un criterio claro. Esa mala toma de decisiones lo agotó.

Bellingham no estuvo bien contra el City

Además, todo el Santiago Bernabéu vio a un Jude Bellingham que está pasando por un bajón físico. En ese sentido, el mediocentro británico no está bien. No se le vio nada fino con pelota y sin rumbo fijo sin el cuero. Tampoco estuvo acertado en sus pases o disparos. Jugar más adelantado y más liberado le perjudicó, y su partido no fue nada bueno. En cambio, Rodrygo y Vinicius sí salieron potenciados tras jugar juntos en banda izquierda. Le crearon un continúo peligro a Akanji en su lateral.

Por lo tanto, el peor momento de Jude Bellingham llega en el momento más importante de la temporada. Cuando el Real Madrid más necesitaba de su mediocentro inglés, este ha fallado. Nadie duda que fue uno de los peores jugadores contra el Manchester City. Su partido fue mediocre. Y es que Jude nos ha acostumbrado a todos a unos números espectaculares. Y era muy difícil mantenerlos durante toda la campaña.

La última vez que Jude Bellingham marcó con el Real Madrid fue el pasado 10 de febrero contra el Girona. En aquel partido, los blancos golearon a los catalanes por 4-0, y el mediocentro inglés anotó un doblete. Desde aquella fecha ya han pasado dos meses y Jude no ha vuelto a encontrar el gol. Eso sí, sus cifras esta temporada hasta este momento son incontestables: 20 goles y 10 en 33 partidos.

Bellingham querrá resarcirse en el Etihad

La única buena noticia que dejó Jude Bellingham contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu fue que terminó el partido sin ver cartulina amarilla. El mediocentro británico estaba apercibido. Aguantó los 90 minutos sin ver esa tarjeta y podrá jugar contra el Manchester City el partido de vuelta de estos cuartos de final en el Etihad Stadium el próximo miércoles día 17 de abril. Y eso que protestó en repetidas ocasiones ante el colegiado francés, incluido al final del partido. Estaba desquiciado por las faltas que le realizaban por parte del Manchester City y que el colegiado de la contienda no señalaba.

Jude Bellingham solamente ha disputado cuatro partidos con el Real Madrid en el último mes. Se perdió tres por lesión y otros dos por sanción. A pesar de ello, el centrocampista inglés no está nada bien físicamente. Estará en el Etihad y el Real Madrid necesitará su mejor versión. Si Jude está bien, el Madrid tendrá muchas más opciones de pasar a las semifinales de la Champions League. Lo lógico es que pueda descansar contra el Mallorca este sábado. Veremos lo que decide Carlo Ancelotti. Un reseteo mental y físico puede ser la lleva para poder ver de nuevo la mejor versión de Jude Bellingham con el Real Madrid.