Rueda de prensa de Arbeloa antes del Real Madrid – Levante de Liga, en directo

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, comparece ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrentará al club blanco contra el Levante en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa llega a esta rueda de prensa después de que el Real Madrid fuera eliminado ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey en su primer partido como entrenador del club de Chamartín.

A qué hora es la rueda de prensa de Arbeloa

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa está programada para hoy, viernes 16 de enero, a partir de las 13:00 horas, después del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas y se podrá seguir en directo online a través de DIARIO MADRIDISTA, donde te contaremos la última hora de la previa del partido de Liga.