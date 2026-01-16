Real Madrid
Rueda de prensa de Arbeloa antes del Real Madrid – Levante de Liga, en directo
Última hora en directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa antes del partido entre Real Madrid y Levante
El equipo se está entrenando
El Real Madrid está terminando la última sesión de entrenamiento previa al partido contra el Levante. Arbeloa atenderá a los medios en su tercera rueda de prensa como entrenador del primer equipo al acabar el entrenamiento.
Rueda de prensa de Arbeloa
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa antes del partido que enfrentará al Real Madrid contra el Levante en el Santiago Bernabéu. Un encuentro al que el club blanco llega tocado después de la destitución de Xabi Alonso y de la derrota ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, comparece ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrentará al club blanco contra el Levante en el Santiago Bernabéu.
Arbeloa llega a esta rueda de prensa después de que el Real Madrid fuera eliminado ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey en su primer partido como entrenador del club de Chamartín.
A qué hora es la rueda de prensa de Arbeloa
La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa está programada para hoy, viernes 16 de enero, a partir de las 13:00 horas, después del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas y se podrá seguir en directo online a través de DIARIO MADRIDISTA, donde te contaremos la última hora de la previa del partido de Liga.
Temas:
- Álvaro Arbeloa
- Directo
Arbeloa se estrena en el Bernabéu
El nuevo entrenador del Real Madrid debutará este sábado en Liga ante el Levante. Será la primera vez que Arbeloa se siente en el banquillo del Bernabéu. Y lo hace en un momento complicado tras la derrota en Albacete.