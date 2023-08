Rüdiger: «¿Frenar a Haaland? Brillo más cuando la gente duda de mí»

Antonio Rüdiger afronta una temporada crucial en su carrera. A sus 30 años, está a punto de emprender su segundo año en la capital de España, en el Real Madrid. El central se volverá a disputar el puesto con dos fijos como Eder Militao y David Alaba, pero tiene la confianza suficiente en sí mismo como para brillar en noches importantes como la del partido de Champions League ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Aquel día, consiguió algo prácticamente imposible hasta la fecha: frenar a Haaland. Sobre este y otros temas, como los insultos racistas sufridos por su compañero Vinicius en algunos campos españoles, habló Rüdiger. También desveló su principal fuente de motivación, que dice estar en su «familia», puesto que ven en él «lo que nadie más que ve», algo fundamental si «juegas en el Real Madrid», donde si «no estás motivado tienes un problema».

Como decimos, el alemán fue capaz de frenar a Haaland en la ida de las semifinales de Champions en el Bernabéu, un partido de alto voltaje en el que cumplió a la perfección. «Estaba absolutamente tranquilo. Sé hasta dónde puedo llegar si estoy al 100% tanto física como mentalmente. Se creó una circunstancia que me encanta. Los días previos, los medios de comunicación se preguntaban si yo iba a ser capaz de defender a Haaland. Había muchas dudas en el ambiente y si te soy sincero, me encanta esa atmósfera: brillo más cuando la gente duda de mí», sentenció Rüdiger.

Además, el campeón de Europa con el Chelsea dice querer siempre más, y se marcó su gran objetivo con la elástica blanca. «No siento que lo haya ganado todo, para ser sincero. Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi ‘prime’ y tengo mucha hambre de títulos», afirmó Rüdiger en una entrevista concedida a la revista GQ.

Vinicius y la lucha contra el racismo

A propósito del ‘caso Vinicius’, Rüdiger fue preguntado sobre si él había sufrido ese tipo de ofensas en los campos españoles, pero su situación es distinta a la del brasileño, al que defendió a capa y espada. «Si me preguntas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Hubo un malentendido en Cádiz: se publicó que habían sido racistas conmigo pero yo no escuché que me llamaran ‘mono’ o ‘negro de mierda’ o esas barbaridades que se dicen», negó el germano.

«Si me preguntas si Vinicius lo sufre, es evidente que sí. Y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes», destacó Rüdiger, que tiene claro que el racismo traspasa la frontera de España.