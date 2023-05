Ferdinand ataca a Ancelotti por la suplencia de Rüdiger

El mítico ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, fue duro con Carlo Ancelotti tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City por 4-0 en el Etihad, un encuentro que supuso la eliminación de los blancos en la Champions League. El antiguo defensa no se explicaba cómo el italiano no había alineado a Antonio Rüdiger para frenar las ofensivas de los skyblues como sucedió en la ida y, en especial, a Erling Haaland.

El británico fue muy crítico con la decisión de Ancelotti puesto que, en parte, conllevó a los errores en los goles recibidos. El 3-0 fue un gol en propia de Eder Militao, quien no jugó la ida. «Es una decisión importante y, si sale mal, los medios de comunicación españoles se centrarán en eso. ¿Cómo puedes prescindir de alguien que lo ha hecho tan bien contra su talismán?», sentenció Ferdinand.

Aún así, reconoció que entendía por qué había puesto a Militao, ya que siempre ha sido uno de sus fijos y nunca le dejó tirado. «Ancelotti ha apostado por alguien que conoce, que ha demostrado su valía y que, obviamente, ganó el año pasado con Militao. Ha sido una pieza clave en todo lo bueno que han hecho en la última temporada. Así que ha vuelto a lo que conoce», prosiguió.

De hecho, Ferdinand estaba sorprendido una semana después del recital defensivo que ofreció el Real Madrid en el partido de ida, secando por completo a Haaland y quedándose cerca de mantener la portería imbatida ante uno de los mejores rivales posibles actualmente. «Terminé de ver el partido de ida pensando: ¿Hemos visto por fin un defensa capaz de hacer frente a Haaland?», concluyó.

A las palabras del inglés se sumaron las de otro ex defensor, en este caso del propio Manchester City. Joleon Lescott puso en valor el partido de su antiguo equipo. «Esta noche se ha visto a un equipo que jugaba para conseguir su primer título de la Champions League frente a un equipo que confiaba en su historia en la competición. El Manchester City aprovechó su oportunidad de forma devastadora».