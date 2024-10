Rodrygo Goes se perderá el Clásico que enfrentará a Real Madrid y Barcelona el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Tras realizarle una primera valoración este miércoles, horas después de las molestias físicas que sufrió en el encuentro ante el Borussia Dortmund, se le aprecia una lesión en el isquio en su pierna derecha. No llegará al duelo de este sábado.

A falta de someterse a una resonancia que determine de forma más exacta su tiempo de lesión, Rodrygo se perderá el Clásico porque este tipo de molestias físicas no se salvan en tres días. El jueves (es decir, mañana) se someterá a Rodrygo a una resonancia para saber de forma exacta la dimensión de su lesión.

Esas pruebas médicas no se le han hecho este miércoles porque al haber una rotura se produce un sangrado que impide medir con exactitud el calibre de su lesión. Así, falta saber cuánto tiempo estará fuera Rodrygo de los terrenos de juego, pero lo que sí se puede afirmar es que no estará en el Clásico. Tras el partido ante el Barcelona, el Real Madrid no tiene partido entre semana (hay Copa del Rey, donde el equipo blanco está exento en esa primera ronda) y el siguiente duelo será ante el Valencia en Mestalla el 1 de noviembre.

Así es la lesión de Rodrygo

Rodrygo sufrió esta lesión en la acción que terminó en el gol de Lucas Vázquez, el que fue el tanto de la remontada, el 3-2 en la espectacular victoria del Real Madrid al Borussia Dortmund en Champions. El futbolista brasileño fue con toda la fe del mundo a por un balón que terminó siendo capital, pero en ese esfuerzo sufrió una dolencia que le obligó a dejar el campo.

Rodrygo regresó a la titularidad contra el Borussia Dortmund después de varios partidos como suplente. No jugó por decisión técnica contra el Celta de Vigo el pasado fin de semana, mientras que contra Lille no tuvo minutos al tener unas molestias en la espalda que también sufrió unos días después contra el Villarreal en Liga.

En los 85 minutos que estuvo sobre el césped, Rodrygo no encontró el gol, fue decisivo en la remontada peleando hasta el final el balón que terminó en gol de Lucas Vázquez. Un tanto capital, ya que era el que consumaba la remontada contra el Borussia Dortmund. «Sufre una lesión muscular. Ha hecho una carrera espectacular cuando el tercer gol… Es una pena, pero es lo que hay», explicó Carlo Ancelotti tras el partido.