La ridícula reacción de la madre de Mbappé en redes tras las Décimocuarta del Real Madrid

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fue una de las grandes responsables de que su hijo finalmente renovara con el PSG y desechara la oferta del Real Madrid después de jugar a dos bandas durante mucho tiempo. El jugador y su círculo más cercano, encabezado por ella, sucumbieron a las presiones y al dinero alegando que quería hacer historia en Francia.

Este sábado el Real Madrid ha levantado la Décimocuarta y Fayza Lamari ha intentado justificar el «no» de Mbappé al club blanco con el hecho de que haya ganado la Champions League otra vez. En lugar de pensar que su hijo la próxima temporada podría vestir la elástica blanca y pelear por la Décimoquinta, deja caer en sus redes sociales que su hijo no tendría tanto protagonismo en el Real Madrid.

Voilà pourquoi @KMbappe a eu raison de rester à @PSG_inside . Quelle est la plus value d’aller chez un champion d’Espagne et d’Europe ? Aucune. Impossible de faire mieux même en marquant 70 buts. A Paris, il peut marquer l’histoire. Dès l’année prochaine ?

