El Real Madrid teme el efecto contagio de la campaña anti-Vinicius

En el Real Madrid se temen lo peor con Vinicius. El club blanco cree que se puede acabar provocando un efecto contagio en la campaña que algunos rivales, medios y hasta hinchas por redes sociales están desarrollando contra el jugador brasileño. Las declaraciones del mallorquinista Raíllo, que acusó a Vini de provocarle, son la gota que ha colmado el vaso de una situación en la que se pretende presentar a la víctima como culpable.

Los datos dan la razón al Real Madrid. Vinicius es el tercer jugador de la Liga que más patadas recibe (17 faltas han señalado los árbitros por entradas al brasileño en seis jornadas de Liga), sólo por detrás del jugador del Athletic Muniain (20) y del rayista Óscar Trejo (17). Y el problema no está en la cantidad de faltas que le hacen a Vini, sino en la peligrosidad de las entradas que recibe el brasileño, algunas de ellas al borde de lo violento.

Sin embargo, algunos rivales empiezan a deslizar la idea, más o menos expresa, de que Vinicius les provoca como si esa presunta provocación verbal justificara las patadas. El mallorquinista Raíllo ha sido el último en unirse a la campaña después de que se las tuviera tiesas con el brasileño en el Bernabéu.

«Vinicius, que baile lo que quiera, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión. Luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo», dijo Raíllo al Diario de Mallorca. Así, como lo leen. Incluso se permitió el lujo de decir que Vinicius se escudaba en el racismo que sufre como «comodín».

La culpa es de Vinicius

Esas palabras de Raíllo, unidas a las de otros futbolistas ya sean públicas u off the record, tratan de criminalizar a Vinicius y en el Real Madrid temen que puedan influir en los árbitros, que ya son en ocasiones demasiado tolerantes con las patadas que recibe el brasileño, y que los colegiados miren hacia otro lado cuando derriban a Vini o que incluso tomen la matrícula al brasileño y le amonesten.

El contagio de la campaña anti-Vinicius, alentada de manera imprudente por algunos medios de comunicación con tal de alimentar peligrosos debates, ya ha llegado a las gradas rivales como pudo verse en el derbi del Metropolitano donde el brasileño recibió insultos durante todo el partido, por no hablar de las bochornosas escenas que se vivieron en los aledaños del estadio del Atlético con los múltiples gritos racistas contra el brasileño.