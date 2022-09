Duro ataque del Mallorca contra Vinicius: «Cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo»

Continúan los ataques a Vinicius con el asunto del racismo de trasfondo. El Mallorca que, desde que acabó la jornada 5 de la Liga Santander, no ha dejado de criticarle por su estilo de juego y por sus supuestas provocaciones dentro del campo. Esta vez ha sido por parte de Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, quien ha querido hablar al respecto sobre los numerosos encontronazos que tuvieron con el jugador brasileño aquel partido disputado el 11 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

“Vinicius Junior comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo”, comentó el capitán bermellón sobre el comportamiento del joven jugador del Real Madrid.

Pero todo este enfrentamiento entre jugadores del Mallorca y Vinicius viene de atrás, en la pasada temporada, el Real Madrid viajó al estadio de Son Moix en la jornada 28 de Liga y el jugador brasileño ya tuvo sus más y sus menos con Pablo Maffeo e, incluso, este estuvo a punto de lesionarle con una durísima y aparatosa entrada a la altura de la rodilla. No obstante, el lateral no recibió la tarjeta roja que se había merecido tras la patada. En ese momento, comenzó la inquina que le tienen los futbolistas mallorquinistas al jugador brasileño de 22 años.

Y es que en las últimas semanas se ha producido una oleada de apoyo en torno a Vinicius por parte de cientos de futbolistas brasileños y no brasileños con el hashtag #BailaViniJr tras algún episodio de racismo. Ahora, el capitán del Mallorca, en el Diario de Mallorca, ha querido criticar y menospreciar la figura de Vinicius por hacerse la víctima cuando se le tilda de «provocador». Quizá Raíllo no ha comprendido que es mejor no mezclar el agua con el aceite.