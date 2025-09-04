El Real Madrid recibirá al Espanyol el sábado 20 de septiembre a las 16.15

El Real Madrid ya conoce los horarios de la jornada 5 de la Liga donde se enfrentará al RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu. Después de colocarse líder provisional en el parón de selecciones, el conjunto de Xabi Alonso tiene en el horizonte partidos complicados en los que ya se mezclarán con la Champions.

Aunque la próxima cita está marcada contra la Real Sociedad en Anoeta el próximo sábado, el conjunto merengue tendría margen de descanso entre la cita europea ante el Marsella y el duelo ante el conjunto perico, siendo este el próximo sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas. De esta forma, jugará antes que el resto de equipos que le siguen el rastro como Athletic y Villarreal, que jugarán el mismo día, mientras que otros como Atlético y FC Barcelona lo harán el domingo.

La última vez que el Real Madrid se midió ante el Espanyol desembocó en una de las grandes polémicas la temporada pasada con la famosa patada de Carlos Romero a Kylian Mbappé con los tacos a la altura del gemelo que no fue castigado con tarjeta roja ni por Iglesias Villanueva ni por el VAR. Un duelo que terminó perdiendo el cuadro merengue, curiosamente con gol del defensor que pudo haberle ocasionado una lesión grave al francés.

El Real Madrid, tres partidos fuera después del Espanyol

Después de dicho partido, los de Xabi tendrán tres partidos consecutivos a domicilio frente a Levante, Atlético y Kairat, por lo que no volverán a jugar en el Bernabéu hasta el próximo 5 de octubre ante el Villarreal. Un mes en el que el equipo tendría que compaginar dos competiciones de talla máxima, por lo que el tolosarra necesitará que toda la plantilla esté enchufada para seguir la estela invicta que ha llevado en las primeras semanas de la temporada.

En el Real Madrid están contentos con el nivel que está dando la plantilla con Xabi a los mandos. El equipo está rotando y eso permite bajar el riesgo de lesiones que tanto lastró al equipo la campaña pasada. A pesar de que el calendario sigue siendo objeto de queja en Valdebebas, el grupo está enchufado y con ganas de revancha del último recuerdo contra los catalanes.