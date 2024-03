El Real Madrid pasa de Haaland

«Haaland no está en nuestros planes». Así de contundente se muestran en la cúpula del Real Madrid ante el guiño que hizo el delantero del Manchester City este martes y que ha provocado un terremoto en la prensa inglesa. El club blanco no tiene encaje para Haaland ni a corto ni a medio plazo y cree que es una maniobra del futbolista en su negociación con el club citizen para que le mejoren el contrato.

«¿El Real Madrid? Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro». Con esta sencilla frase, pronunciada en la rueda prensa previa al Manchester City-Copenhague, Erling Haaland ha disparado las alarmas, las portadas y los rumores en Inglaterra. Y siempre con el Real Madrid en el punto de mira, faltaría más. Quizá porque nadie entendería una salida del noruego del equipo más poderoso de la Premier si no es para tomar el camino del Bernabéu.

Todos los periódicos británicos en sus ediciones de papel de este miércoles recogen las palabras de Haaland y hacen la lectura de que el noruego se abre las puertas del Real Madrid. Aquí los ejemplos. Daily Mirror: “Preocupación por Haaland tras sus declaraciones. No da garantías de seguir en el City. Se lo está pensando”. The Telegraph: “Haaland abre la opción de cambiarse al Real Madrid”. Daily Express: “Haaland le abre las puertas al Madrid. No asegura seguir mucho tiempo en el City”. The Sun: “Coqueteo de Haaland con el Madrid. Haala Madrid”. Y así hasta vaciar el kiosco.

Pero en el Real Madrid Haaland no es el tema, que diría Luis Aragonés. El club blanco no contempla la opción de fichar al delantero del Manchester City ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Hace tiempo que el club blanco eligió su camino y pasaba por Kylian Mbappé. La exhibición del francés ante la Real Sociedad no hace sino refrendar la frase que muchos empleados de alto nivel repiten siempre en Valdebebas: «El presi siempre tiene razón».

Haaland no está en la agenda

Hace tiempo que el Real Madrid no piensa en Haaland. Concretamente, desde la primavera de 2022 cuando el noruego fichó por el Manchester City tras varios contactos con el club blanco, que siempre se negó a incluir una cláusula liberatoria en un hipotético contrato como las que Haaland ha tenido en el Salzburgo, en el Borussia Dortmund y en el propio Manchester City. Ahí se separaron los caminos del noruego y del Real Madrid quién sabe si para siempre.

Ahora mismo el club blanco no piensa en Haaland en ninguno de los plazos, ni en el inmediato ni a dos o tres años vista. Primero, porque la llegada de Mbappé cierra la puerta al aterrizaje de más estrellas en el vestuario del Real Madrid, que ya cuenta con los Vinicius, Bellingham, Courtois y compañía. Segundo, porque para el medio plazo el Real Madrid confía en la explosión de Endrick, que todavía tiene 17 años, como uno de los mejores nueves del mundo.

Y eso que en el Madrid nadie duda de la calidad de Haaland ni de que su rendimiento en el conjunto madridista sería igual o superior al que presenta en el Manchester City. Si la temporada pasada batió todos los récords, esta campaña no ha levantado el pie. Lleva 28 goles y 6 asistencias en 31 partidos oficiales con el club citizen.

Desde las oficinas de Valdebebas aseguran que el nombre de Haaland ya no está en la agenda de fichajes del Real Madrid, que siempre es más corta de lo que los medios pretendemos que sea, y achacan este repentino terremoto a las palabras del futbolista en una clara maniobra para presionar al Manchester City a que le firmen ya la esperada mejora de contrato.

Una subida de sueldo

Rafaela Pimenta, heredera del imperio Raiola y agente de Haaland, lleva y aun año en conversaciones con el Manchester City para ampliar y, sobre todo, mejorar el contrato de Haaland con el club del Etihad. Su intención es colocar a su representado con un salario superior a los 65 millones netos por temporada, mucho más de los 52 kilos por temporada –algo menos de un millón a la semana– que ya cobra Haaland en la actualidad.

El club citizen no tendría problema en mejorar el contrato de Haaland, pero exige a cambio que el jugador renuncie a su cláusula liberatoria, algo a lo que el noruego no parece estar dispuesto. Es precisamente ese el único punto de discordia entre el City y Haaland, pero no es una cuestión menor. De momento, ninguna de las dos partes tiene prisa porque el contrato no expira hasta 2027 y mientras Haaland siga teniendo su vía de escape de 200 millones para salir del City, se guarda ese comodín en la manga por si las cosas se tuercen cuando se vaya Guardiola (junio de 2025)… o antes.