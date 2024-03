Haaland: «¿El Real Madrid? Soy feliz en el City, pero no se sabe que deparará el futuro…»

Erling Haaland fue el jugador del Manchester City encargado de analizar la previa de la vuelta de Champions contra el Copenhague en sala de prensa, donde le preguntaron si su futuro pasa por el Real Madrid. El delantero noruego reconoció que está muy contento en el equipo de Pep Guardiola, pero aseguró que «nunca se sabe qué deparará el futuro».

«Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué deparará el futuro, pero estoy feliz», afirmó Haaland al ser preguntado por su futuro y la posibilidad de recalar en el Real Madrid.

Haaland se ha convertido en uno de los grandes futbolistas del momento, y su nombre ha sonado para reforzar al Real Madrid en varias ocasiones. El atacante, que llegó la temporada pasada a la Premier League, tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 pero existiría una cláusula por la que podría salir del club en 2024. El precio de la misma oscilaría entre 180 y 200 millones de euros. Los últimos rumores señalan que en caso de marcharse podría acabar en el actual líder de la Liga EA Sports.

Sobre su posible renovación también le preguntaron al noruego en la rueda de prensa, aunque su contrato expira en 2027. El delantero tiró balones fuera y dejó claro que no piensa en eso: «Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar». Así de contundente se mostró la estrella del City, que dice que piensa únicamente en lo deportivo, no en su futuro.

Haaland quiere más

Al ser preguntado por el nivel de motivación que tiene después de ganar la Liga de Campeones la temporada pasada, Erling contestó: «Hay dos formas de pensar al respecto. Una es que vine aquí para ganar la Liga de Campeones y ya lo hice. La otra es que tengo 23 años, he saboreado lo que es ganar y quiero más, quiero ganarla otra vez».

Respecto a si piensa que se habla más de sus errores que de sus goles, dijo: «La temporada pasada marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada, el máximo goleador lleva 18, así es que cualquiera puede pensar si está siendo una buena campaña o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo, y eso es, obviamente, lo más importante. He fallado, he fallado muchas ocasiones. Probablemente falle más en el futuro y la gente me critique. ¿Tengo que pensar en ello o tenerlo en cuenta? No».

La salud mental es un tema muy importante a nivel profesional y Haaland explicó que lleva trabajando en ello desde que era joven: «Siempre ha sido un reto desde que era joven. Lloraba si perdíamos y yo había fallado muchas ocasiones, así es que llevo mucho tiempo trabajando en esto. Ha sido un desafío, creo que porque me exijo demasiado y sé que mis compañeros y mi entrenador esperan mucho de mí. Es algo en lo que debo trabajar».

Sobre cómo le afectó su lesión a nivel personal, el noruego explicó: «Fue duro porque te acostumbras a algo y de repente no sabes qué hacer. Tienes que centrarte en los entrenamientos. Se trata de encontrar cosas positivas en la vida, la vida es bonita y yo tengo mucha gente preciosa a mi alrededor».

Haaland y su relación con el Copenhague

Haaland tiene una relación especial con el Copenhague ya que estuvo muy cerca de recalar en sus filas hace unos años: «Estuve a prueba con ellos en 2016, creo que un par de personas en el club me querían pero no todos, así es que no pasó nada. Es triste para ellos, pero quizá me viniese bien porque luego me fui a Malta y fue una buena elección. Me gusta el club, es un buen club».

En cuanto a su posible fichaje en 2016 y si él quería fichar por el conjunto danés, el 9 reconoció que «sí, estaba interesado. Obviamente era para jugar en el equipo sub-19, por eso fui. Incluso tenía la camiseta con el número nueve y mi nombre. Creo que aún la tengo en casa, pero mi destino fue otro». Sobre el hecho de enfrentarse este miércoles al que pudo ser su equipo, el futbolista nórdico dijo: «Es un reto. Mira cómo les fue en la fase de grupos, lo pusieron muy difícil. Me gusta el desafío, me gusta la Liga de Campeones y jugar contra equipos distintos e ir a otros países».