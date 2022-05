El Real Madrid comienza el día uno post Kylian Mbappé. El francés no irá al conjunto blanco ni este verano ni, posiblemente, nunca. El delantero ha negado en dos ocasiones a la entidad madridista. La primera en 2017, cuando eligió al PSG tras dejar el Mónaco. Y la segunda, en esta ocasión. El galo no jugará como local en el estadio Santiago Bernabéu y desde Valdebebas ya se prepara una nueva hoja de ruta en la que nadie va a derrochar un euro. La dirección deportiva tratará de reforzar todas las líneas del equipo de Carlo Ancelotti, pero sin la necesidad de tener que realizar la más mínima locura.

El Real Madrid no ha perdido el norte tras el plantón de Mbappé y sigue siendo plenamente consciente de que tiene una de las mejores plantillas del mundo, que ha sido capaz de ganar la Liga en el mes de abril y está a una semana de jugar la final de la Champions contra el Liverpool en París. Por lo tanto, el plan pasa por hacer pequeños ajustes, pero no se llevará a cabo ningún movimiento desproporcionado. No lo necesitan.

Empezando por la portería, si Lunin decide salir, algo que el club entendería, se buscará un portero veterano y con experiencia. En la defensa, la llegada de Rüdiger lo soluciona todo. En el lateral derecho continuarán Dani Carvajal y Lucas Vázquez, mientras que se decidirá qué se hace con Álvaro Odriozola. Los centrales serán Alaba, Militao, el alemán y Nacho. En en el costado izquierdo Mendy apunta a fijo junto a Fran García o Miguel Gutiérrez y el austriaco como comodín.

En el centro del campo la CMK continuará al completo, mientras que Valverde y Camavinga empiezan a recoger el testigo. Dani Ceballos debe decidir si sigue o no, Ancelotti y el club lo verían con buenos ojos, mientras que el gran deseado para reforzar la medular es Tchouameni. Para fichar al francés habrá que sentarse a negociar con el Mónaco y no será barato.

Por último, en el ataque Benzema, Vinicius, Rodrygo y Hazard son fijos. El club no cuenta con Jovic y Mariano, mientras que Borja Mayoral hará la pretemporada. La idea es reforzar esa parcela con un jugador que suba el registro goleador. Eso sí, no va a ir a lo loco y meditarán todas las posibilidades. Ahora mismo, todos están centrados en París.