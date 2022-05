Rüdiger se despide del Chelsea: «Los negocios son los negocios»

Antonio Rüdiger ha anunciado su salida del Chelsea. El central abandonará el club londinense tras cinco temporadas después de no renovar su contrato. Su próximo destino será el Real Madrid, aunque por el momento se ha limitado a comunicar los motivos que le han llevado a tomar la decisión de no continuar en Stamford Bridge.

El central reconoce que su salida comenzó a fraguarse a finales de 2021: «Desafortunadamente, las negociaciones de mi contrato ya habían comenzado a complicarse el otoño pasado. Los negocios son los negocios, pero cuando no tienes noticias del club de agosto a enero, la situación se complica».

«Después de la primera oferta, hubo una larga brecha de simplemente nada. No somos robots, ¿sabes? No puedes esperar meses con tanta incertidumbre sobre tu futuro. Obviamente, nadie vio venir las sanciones, pero al final, otros grandes clubes estaban mostrando interés y tuve que tomar una decisión», comentó el futbolista muy enfadado con el Chelsea.

Sin embargo, Rüdiger no quiso echar más leña al fue y prefirió no dar más detalles de lo sucedido para marcharse de la mejor manera posible del Chelsea. «Lo dejo así, porque aparte de los negocios, no tengo nada malo que decir sobre este club», sentenció el defensor germano en un comunicado publicado en The player’s tribune.

Próxima parada: Real Madrid

Una vez abandonado el Chelsea, Rüdiger emprenderá una nueva aventura en el Real Madrid. Su fichaje por el club blanco ya está cerrado, ha pasado la revisión médica y la próxima temporada jugará en el Santiago Bernabéu. El central llega libre tras dejar el todavía vigente campeón de Europa, aunque por poco tiempo, y cobrará unos nueve millones de euros netos por campaña.

Con este fichaje el club cumple con uno de los deseos de Carlo Ancelotti, que deseaba un fichaje de altura que fuese bien en el juego aéreo para completar su plantilla. El futbolista ya anunció su salida tras la final de la FA Cup pero tampoco quiso dar muchos detalles. Ahora ha puesto punto y final a su etapa para emprender una nueva aventura en el equipo más laureado de Europa y actual finalista de la Champions