Fran García: «Volver al Madrid es un sueño que tengo pendiente»

Es una de la revelaciones de la temporada, lo que le ha llevado a figurar en la agenda del Real Madrid. Formado en Valdebebas, Fran García (Bolaños de Calatrava, 1999) ha confirmado en su primer curso en la élite las sensaciones que dejó el pasado curso, en el que fue uno de los artífices del ascenso del Rayo. Aquello llevó a los franjirrojos a ejercer la opción de compra que tenían sobre él tras su cesión. Sin embargo, tras el rendimiento ofrecido estos meses, no sería nada extraño que su estancia en Vallecas esté llegando a su fin.

En el conjunto madridista, que aún posee el 50% de sus derechos, barajan su repesca como una de las opciones para cubrir la posible marcha del que es –junto a Roberto Carlos– su principal referente, Marcelo. No esconde su deseo de enfundarse de nuevo la elástica blanca y, aunque se ve preparado para dar el salto este verano, afirma estar centrado en acabar la temporada metiendo al equipo vallecano entre los 10 primeros. Con el objetivo de la permanencia ya logrado, atiende a OKDIARIO para hacer balance y hablar sobre su futuro.

Pregunta: ¿Cómo afrontan el último partido de la temporada una vez que han cumplido el objetivo?

Respuesta: Con ganas, porque una vez que consigues el objetivo de la permanencia queremos quedar lo más arriba en la clasificación. Estamos a tres puntos del Valencia y de estar entre los 10 primeros. Intentaremos subir algún puesto más y terminar lo más arriba posible.

P: Hagamos balance: empezaron muy bien, bajaron el nivel en la segunda vuelta e hicieron buen papel en Copa.

R: En la primera vuelta fuimos el mejor equipo en casa y estábamos en puestos de Champions. La Copa nos afecto mucho en el rendimiento. Eran partidos muy seguidos y de esa exigencia, creo que nos pasaron factura. Nos dejaron mermados hasta la recta final, en la que hemos dado un paso adelante para cumplir el objetivo y a partir de ahí tener un poco más de tranquilidad y disfrutar del final de la temporada.

P: ¿Les impidió la Copa aspirar a algo más en Liga?

R: Creo que es uno de los factores, pero tanto halago también nos pudo debilitar. Cuando dispersas el objetivo o no le das esa importancia a lo que realmente quieres conseguir desde el primer momento, te puedes hacer una idea ambigua del objetivo. Eso fue lo que nos hizo bajar el listón.

P: Pero es verdad que al tener el objetivo casi cumplido pudieron mirar más a la Copa…

R: Tanto nosotros como el cuerpo técnico y la gente vimos que estábamos casi salvados en la primera vuelta, aunque no podíamos dejar de remar porque al final tuvimos una racha de 13 partidos sin ganar y al final ves que no está hecho y que lo estás dejando pasar.

P: ¿Han temido por la permanencia en algún momento?

R: Lo piensas, aunque no tanto como si estuvieras en otra situación. Pero creo que llega un momento en el que lo piensas que o enganchas una victoria que te dé alas para ir subiendo o es complicado. También nosotros confiamos desde el primer momento en el equipo y en el trabajo e hicimos las cosas bien aunque no se dieran los resultados.

P: ¿Se nota mucha diferencia entre Segunda y Primera?

R: Al principio sí por la exigencia que tuvimos, con dos salidas complicadas al Pizjuán y Anoeta. Poco a poco fuimos entrando bien en la competición, aunque fuera de casa nos costaba sacar más los puntos, pero hicimos un buen juego y el equipo se plantó y dio la cara que siempre ha querido dar de un juego alegre, atrevido, sin miedo a ningún equipo y no sólo lo sentíamos nosotros, si no que lo hemos reflejado. Esta temporada no hemos tenido miedo a ningún escenario, aunque hayamos tenido mayor o menor suerte, pero siempre hemos sido nosotros.

P: De hecho, han ganado al Barça en los dos partidos y han dejado buena imagen contra el Madrid o el Atlético.

R: Sí, yo creo que eso es importante y creo que eso también hay que destacarlo. Siempre hemos querido hacer nuestro juego, basándonos en nosotros y no en función del rival.

P: ¿Cómo afrontan esos partidos contra equipos con los que hay tanta diferencia?

R: Creo que es como cualquier otro tipo de partido. Sabemos que todos los fines de semana siempre hay algo importante en juego y los tres puntos valen igual, como si son contra el Madrid, el Barça o el Atleti. Nosotros tenemos que salir, prepararnos como si fuera el último partido y tratar de conseguir los máximos puntos posibles. En casa las cosas nos han ido mejor y la afición ha tenido un gran papel. Tenemos que tratar de mejorar fuera de casa porque no estaríamos en esta situación, sino que sería mucho más positivo.

P: ¿No les queda un sabor agridulce al pensar que podrían haber quedado más arriba?

R: Lo piensas y obviamente echas en falta que si en este partido hubiéramos rascado… Pero al final creo que hay que quedarse con lo positivo y quedarse con la conciencia tranquila de que nuestro trabajo está hecho, que hemos dado lo mejor de nosotros. Ahora, a terminar bien la temporada con una victoria en casa contra el Levante, ante nuestra gente y a recargar pilas para la temporada que viene.

P: ¿Qué ha hecho para adaptarse al nivel de Primera?

R: En un año y medio o dos he pasado de jugar en Segunda B a jugar en Primera, pero no he hecho nada diferente. Lo que he venido haciendo a lo largo de los años ha sido lo que me ha llevado hasta aquí y no tengo por qué cambiarlo. Es mi identidad y trato de hacer las cosas lo mejor que sé. No trato de hacer nada diferente, sino no sería yo mismo. Al final tienes que hacer las cosas como sabes, tratar de mejorar día a día para seguir creciendo y estoy contento y orgulloso por el camino que he conseguido hacer en estos años.

P: Después del ascenso, ¿cómo se da la oportunidad de seguir en el Rayo?

R: El Rayo tenía la opción de compra frente al Madrid y la ejerció. Yo al final me debía también a lo que el Rayo quería hacer y estaba a gusto, así que yo lo recibí con los brazos abiertos, encantado.

P: Ha sido una buena oportunidad para seguir creciendo…

R: Sí, yo sabía que el mister seguiría una temporada más. De hecho, el presi también habló conmigo y me dijo que querían que me quedara. Así que, yo contento por por la decisión y por demostrar que podía estar preparado para seguir estando ahí.

P: De hecho, su nombre es uno de los que suenan para reforzar el lateral izquierdo del Madrid. ¿Cómo lo afronta?

R: Yo trato de estar tranquilo. Trato de seguir mejorando y trabajar día a día, que es lo importante, y lo que venga, Dios dirá. Ahora mismo estoy tranquilo y pienso en terminar bien la temporada.

P: El Madrid tiene el 50% de sus derechos. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con ellos esta temporada?

R: No, no hay ningún tipo de contacto, ni nada.

P: Pero, ¿le gustaría volver?

R: Sí, siempre lo he dicho, para mí es un sueño que tengo ahí pendiente. Pero bueno, ahora mismo pienso en terminar bien, estar tranquilo, llegar a verano y recargar las pilas.

P: Veo que tiene un cuadro con fotos del Madrid…

R: Sí. El día de mi debut con el primer equipo me lo regalaron. Es un recuerdo que me hicieron y, bueno, ahí lo tengo siempre.

P: ¿Cómo fue ese debut con el Real Madrid?

R: Fue gratificante. No me lo esperaba y que me dieran la oportunidad de poder ir, encima a jugar en el Bernabéu una parte entera… Me encontré bien, con buenas sensaciones, así que súper contento de poder pisar ese césped y ese escenario.

P: ¿Qué cree que hace falta para consolidarse en el primer equipo?

R: La exigencia es máxima. Cada uno debe hacer las cosas lo mejor que sabe, lo mejor que pueda para seguir creciendo y, si se da la oportunidad, aprovecharla.

P: ¿Se ve preparado para dar el salto este verano?

R: Sí. Al final no creo que sea yo el que tenga que decidir eso, pero trataré de hacer las cosas lo mejor que sé. Y si puedo ayudar y contribuir, de lujo. Y si no puedo, pues tratar de seguir mejorando yo y seguir creciendo como persona y como jugador.

P: ¿Cómo ha visto al Madrid esta temporada?

R: Los he visto bien. Llevan una temporada muy regular y ahora les queda por jugar la última jornada y la final de Champions. Creo que llegan en buen momento y ojalá consigan hacerse con la Champions.

P: ¿Confía en que la ganen?

R: Sí. Creo que el Madrid está hecho para para las finales y creo que puede hacerse con ella.

P: ¿Qué le parece Ancelotti?

R: No tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero a simple vista creo que está contenta con él. El nivel que está sacando al equipo es muy bueno. Le deseo lo mejor y ojalá que puedan conseguir ese título.

P: A lo largo de su carrera, ¿con qué entrenador se queda?

R: Es complicado porque cada uno tiene una faceta singular y, a día de hoy, creo que Andoni, por la oportunidad que me ha dado de dar el salto al fútbol profesional. Pero bueno, tampoco te olvides de Raúl, Guti, Solari. Todos y cada uno de ellos me han aportado una cosa. Incluso cuando tuve la oportunidad de compartir media temporada con Manolo Díaz. Todos al final te aportan algo, te enseñan algo y en ese tipo de situación tienes que ser una esponja, coger todo lo que puedas y guardártelo para ti.

P: ¿Y qué jugadores ha tomado como referentes?

R: Me he fijado mucho en Marcelo y en Roberto Carlos por el tipo de juego, por la situación a la que yo quería llegar. Y sobre todo Roberto, por los consejos que me daba estuve con él en el Castilla.

P: Es rápido, bueno atacando… como ellos.

R: Buena decisión, ¿no? Sí, sí.

P: Por último, en un medio o largo plazo, ¿cómo ve el ir a la Selección? Aunque tiene mucha competencia.

R: Ahora mismo es más ficticio que otra cosa. Tengo que centrarme en hacer las cosas bien, estar tranquilo y a partir de ahí, si llega la oportunidad, aprovecharla. Si me dan la oportunidad y se fijan en mí, estaré encantado de poder defender de nuevo los colores de la selección de nuestro país y, a partir de ahí, seguir trabajando.