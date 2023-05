El Real Madrid no se fía: «Nos sorprende haber llegado hasta aquí sabiendo que la UEFA no nos quiere»

El Real Madrid pondrá rumbo a Mánchester el martes a las 10:30 horas desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con las maletas llenas de ilusión por intentar estar en una nueva final de la Champions y con algo de temor tras lo vivido en el partido de ida. No es Haaland, De Bruyne o Guardiola el que preocupa a los blancos, sino el arbitraje que pueden sufrir en el Etihad Stadium. Después del partido de ida celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, los de Ancelotti fueron claramente perjudicados por el juez de la contienda, el portugués Artur Soares Dias.

El luso no expulsó a Bernardo Silva a los 15 minutos de partido tras una entrada muy dura sobre Eduardo Camavinga y tanto él como sus asistentes se equivocaron a la hora de no conceder un córner a favor del Real Madrid y no ver como la pelota salía por línea de banda momentos antes del gol de De Bruyne. Dos errores graves que perjudicaron a los madridistas.

«Estamos disgustados. Lo que más nos sorprende es haber llegado vivos hasta aquí, sabiendo el odio que nos profesa la UEFA», aseguraban fuentes del vestuario madridista horas después del partido de ida. Ahora, con el Real Madrid preparando la maleta para viajar a Inglaterra por tercera vez en lo que va de temporada, desde el seno del club blanco sólo esperan que el arbitraje sea justo.

En el Real Madrid son conscientes de que las relaciones con la UEFA son inexistentes. El organismo presidido por Aleksander Ceferin mantiene una relación compleja con la entidad madridista desde el nacimiento de la Superliga Europea. En el club blanco esperan que esto no influya en el encuentro y que el juez de la contienda sea justo.

La UEFA ha decidido que para este encuentro el juez de la contienda sea el polaco Szymon Marciniak, un árbitro experimentado, que ha dirigido la última final del Mundial y que ha pitado seis partidos del Real Madrid en Europa con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas, una de ellas dulce. La pasada temporada, fue el encargado de impartir justicia el duelo de vuelta de cuartos de final contra el Chelsea, que los blancos perdieron, pero se clasificaron para semifinales. Además, hay que destacar que siempre que se ha cruzado en el camino de los madridistas, estos terminaron ganando la Champions.