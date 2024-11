El Real Madrid no descarta la salida de Tchouaméni este verano y al United le interesa

En el Real Madrid no tienen claro que Tchouaméni sea el mediocentro que necesita el equipo tras la salida de Kroos. Por eso, el club escuchará las ofertas que lleguen por el francés y no descarta una salida este verano si su rendimiento no mejora. El Manchester United es el mejor posicionado para hacerse con el centrocampista.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones. «El Real Madrid da prácticamente por descartado a Tchouaméni para la próxima temporada. Consideran que tiene un difícil futuro en la entidad y llegan bastantes ofertas. Ha salido en los últimos días que le gusta el Liverpool, pero hay otro equipo que ha tocado al entorno del jugador, que es el Manchester United», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Aunque es intocable para Ancelotti, Aurélien Tchouaméni tiene muchas opciones de acabar la temporada en la demarcación de central que tanto le disgusta. Son varias las razones. Primero, porque la salida de balón del Real Madrid mejora cuando Tchouaméni es central. Segundo, porque la baja de Carvajal y de Militao así lo hace casi obligatorio, aunque haya aparecido asencio. Y tercero, porque para el doble pivote Ancelotti puede usar a Camavinga, Fede Valverde, Bellingham y Ceballos sin que la pareja elegida se quede demasiado coja.

El Real Madrid fichó a Tchouaméni en el verano de 2022 tras ganar por la mano la batalla al PSG y al Liverpool. Ambos clubes ofrecían un mejor contrato al mediocentro del Mónaco pero el futbolista eligió el Real Madrid. Su traspaso se colocó en cifras cercanas a los 80 millones de euros, un precio quizá demasiado elevado para un mediocentro defensivo. El club blanco, por aquel entonces, aún tenía en plantilla a Casemiro, que unas semanas después se iría al Manchester United.

El club inglés, precisamente, sería el más interesado en hacerse con un futbolista que le aportaría equilibrio en la medular. El Real Madrid ha hecho buenos negocios en los últimos años con los Diablos Rojos vendiendo al mencionado Casemiro y también a Raphael Varane por considerables sumas de dinero. Que los blancos recuperen la inversión por Tchouaméni no es ni mucho menos descabellado.

Tchouaméni no convence

Pero es que el francés no ha respondido a las expectativas. Es un jugador con mucho físico, pero al que le falta el talento para mover el juego de un equipo como el Real Madrid. Con Kroos a su lado todo era más fácil, pero la abrupta retirada del alemán ha dejado al francés demasiado solo y demasiado expuesto. Por suerte para él, las bajas en el centro de la defensa le permitieron reinventarse como central, decisión que adoptó Ancelotti por necesidad, y pudo así encontrar un sitio donde labrarse un futuro de blanco.

Tchouaméni de central le encaja a mucha gente en el Real Madrid, aunque el que no termina de estar convencido es el propio futbolista. Él se siente centrocampista y quiere tener los mismos galones que Deschamps le otorga en Francia. Eso parece imposible en el equipo blanco y por ello hay muchos asesores en la cúpula del Real Madrid que no verían con malos ojos hacer caja con Tchouaméni y recomponer el centro del campo con un futbolista de otro perfil.

La sombra de la marcha de Kroos ha oscurecido sobre todo a un Tchouaméni que he visto cómo su nuevo rol de sacar la pelota jugada desde atrás se le atraganta horrores. Cuando se incrusta entre los centrales (como en Balaídos) tiende a quedarse enganchado y descoloca a toda la defensa. Si está por delante, tarda en girarse y acaba perdiendo demasiados balones víctima de la presión ofensiva del equipo contrario.

Un jugador muy cotizado

El Real Madrid sabe que Tchouaméni es un jugador joven (24 años) y con un importante valor de mercado. El club blanco pagó por él 80 millones de euros y le convirtió en el cuarto traspaso más caro de la historia del Real Madrid sólo por detrás de Cristiano Ronaldo, Bale y Hazard. Luego le adelantó Bellingham el verano pasado pero sigue siendo el quinto futbolista más caro de la historia blanca.

El club madridista podría escuchar ofertas por Tchouaméni según sea su rendimiento esta temporada, pero su traspaso debería estar siempre cercano a la cifra que pagó el Real Madrid por él en 2022. Si hay un comprador dispuesto a ofrecer un precio justo y el jugador quiere salir, el Real Madrid no tendrá problemas en hacer caja. En caso contrario Ancelotti (o el que venga) tendrá la labor de conseguir que Tchouaméni sea el ancla del equipo… o un central de jerarquía.