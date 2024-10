El Madrid hará de la necesidad virtud con Tchouaméni y jugará de central

Aurélien Tchouaméni está más cuestionado que nunca entre las altas esferas del Real Madrid. El centrocampista francés no ha roto en la superestrella que se le presuponía después de que la entidad blanca se gastase 80 millones en su adquisición. Desde el club blanco ahora piensan en convertirle en central ante las numerosas bajas en la plantilla.

«Me dicen que en el cuerpo técnico y en la entidad hay bastante decepción por el rendimiento de Tchouaméni. Se llega a considerar que es un fichaje no fallido, pero que no ha cumplido las expectativas. Se está pensando hacer la necesidad la virtud y que juegue de central permanentemente y cabría la posibilidad de que Militao se alinease en bastantes partido como lateral derecho», explicó Inda.

Lo cierto es que las expectativas depositadas en el futbolista francés no se han cumplido. Vino como sustituto de Casemiro y nunca ha conseguido alcanzar el nivel de trascendencia que obtuvo el centrocampista brasileño durante sus años de blanco. El jugador fue una gran inversión que no ha terminado de romper, pese a haber sido titular en muchísimos encuentros a lo largo de estas dos temporadas.

Tchouaméni, de hecho, jugó ante el Celta de Vigo su partido número 100 como madridista presentando unos números de tres goles y cinco asistencias. Vale que su cometido en el campo no es este, pero sí que se considera entre sus deberes está sacar el balón bien jugado y también ser muy expeditivo al corte.

Asentarse como central

La actual plaga de lesiones del Real Madrid está obligando al club blanco a ser creativo y aprovechar todos los recursos disponibles. Pese a que Tchouaméni no es central, el galo no lo ha hecho mal en dicha demarcación y desde el cuerpo técnico se plantean la opción de usarle asiduamente en este lugar pese a que no le guste.

Ancelotti quiere con este movimiento tener las espaldas cubiertas en caso de que Lucas Vázquez no pueda aguantar toda la temporada como sustituto de Dani Carvajal. El italiano ya aseguró que al único que ve capaz de su plantilla jugando como lateral derecho es un Militao al que le sustituiría en la zaga Tchouaméni.

El francés sabe que en la medular su posición puede ser cubierta a la perfección tanto por Camavinga como por Fede Valverde. Todo apunta a que Tchouaméni va a ser reconvertido en un central en lo que resta de temporada. Quizá en esta demarcación dé el rendimiento que todo el madridismo espera ver y que todavía no ha conseguido.