Tchouaméni, cuestionado e intocable

No ha comenzado la temporada de la mejor manera para el Real Madrid, que está a seis puntos del Barcelona en Liga tras un dramático Clásico y que no puede permitirse más fallos en Champions League después de la derrota en la jornada 2 ante el Lille. El equipo no convence y se buscan responsables, quedando como uno de los señalados Aurélien Tchouaméni. El francés es uno de los futbolistas que menos convencen, menos para Carlo Ancelotti, para el que es un fijo e inamovible.

El técnico no tiene ningún tipo de dudas. Tchouaméni siempre está en su once, ya sea como pivote o como central. El italiano siempre ha acostumbrado a ser fiel a su vieja guardia y, en estos momentos de horas bajas, trata de salir a flote con los hombres que siempre le han respondido. Y entre ellos, figura el francés.

Ancelotti tiene claro que el equilibrio en su centro del campo pasa por mantener al pivote galo sobre el terreno de juego. En un equipo pensado para correr, que sufre a la hora de replegarse, la presencia de Tchouaméni es imprescindible para Ancelotti. Ya lo era el pasado curso, cuando hacía las de central en momentos en los que era necesario, llegando a sentar en varios momentos importantes a Nacho.

Aunque esta campaña poco o nada tiene que ver con la anterior, tanto por la incrementada carga de partidos, como por la configuración de la plantilla, las bajas que se han producido por las lesiones y, de momento, por los resultados, hay algo que no cambia. Y eso es la presencia de Tchouaméni de inicio. Siempre. Ancelotti no duda con él, a pesar de que su rendimiento está lejos de lo mejor que se ha visto de él.

Sin ir más lejos, el francés ha sido titular siempre que ha estado disponible, salvo en una ocasión, contra el Borussia Dortmund. Tchoueméni se cayó de la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por lesión, pero salvo aquella ocasión, Ancelotti siempre ha confiado en él. Todo, a pesar del ruido sobre su estado en este tiempo.

Quitando ese duelo en San Sebastián, el otro encuentro que no ha jugado de titular, tampoco deja en muy buen lugar al conjunto blanco, puesto que cuajaron una primera parte dantesca ante el Dortmund. Consiguieron enmendarlo en la segunda mitad, terminando con goleada, pero lo cierto es que el equipo dejó los mismos errores en defensa sin él que con él.

Ancelotti confía en Tchouaméni

Este inicio de curso más que convulso para el Real Madrid ha llevado a que se señale a los principales responsables del mal arranque del conjunto blanco. Entre ellos, figura en nombre de Tchouaméni. El rendimiento del mediocentro está alejado de lo esperado y, tras varias temporadas ya en el equipo, no termina de convencer. El francés es uno de los cuestionados, pero no para un Ancelotti que, si tiene que tocar algo en el centro del campo, intenta evitar que sea él el sacrificado.

El equipo sufre mucho a la hora de replegarse, lo que deja a Tchouaméni totalmente vendido. El francés es uno de los que paga las consecuencias de esos errores atrás, siendo una de las caras más visibles de los males defensivos del equipo. Pese a ello, sus números no son excesivamente malos en cuanto a recuperaciones, pérdidas o pases certeros. Ese trabajo que no se ve y que hace que Ancelotti siga manteniendo su confianza plena en el pivote para que, cuando se resuelvan los problemas defensivos, pueda empezar a lucirse.