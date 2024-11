Ancelotti, abatido tras la tragedia de Valencia: «No tengo ganas de hablar de fútbol, estamos muy tristes»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Milan en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos deben ganar al conjunto italiano en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League para aspirar a estar entre los ocho primeros. Tras dos victorias (Stuttgart y Borussia Dortmund) y una derrota (Lille) el campeón de Europa busca ese tercer triunfo que le acerque a su objetivo.

Antes de empezar la rueda de prensa, Ancelotti habló de la tragedia de Valencia, afirmando que era muy difícil hablar de fútbol: «Tenemos tristeza, esa es la emoción que tenemos. Estamos muy cerca de todos los afectados. Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. Jugar al fútbol también lo es. Somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Por respeto a todos los que están sufriendo intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, no tengo ganas de hablar de fútbol. Es un partido especial lo de mañana y me gustaría hablar de esto, pero intentaré hacerlo lo menos posible».

«Es muy difícil preparar un partido así. Lo que ha pasado es terrible. Lo hemos preparado porque somos profesionales, pero nada más. Intentaremos jugarlo y ganarlo, que es lo que nos toca», continuó. «Todo el mundo del fútbol ha sido claro y nadie quería jugar. Esto era lo correcto. No somos los que mandamos y hay que respetar las decisiones de los que mandan», añadió.

«Hay muchas maneras de ayudar. El fútbol tenía que parar y el fútbol puede y debe ayudar. Incluso sin parar», explicó el entrenador del Real Madrid. «El fútbol es una fiesta y se debe hacer cuando la gente está bien, pero si no se está bien no hay fiesta. El fútbol debe parar porque es lo más importante de lo menos importante, pero somos empleados», comentó.

«Es normal que estén frustrados. Es normal. No puedo opinar de lo que ha hecho la política. Es muy difícil pensar que puede pasar esto en 2024. Sabemos cuando puede llover y no paramos estas tragedias. No sé cuánta culpa tiene la política. El enfado de ayer es de personas que lo han perdido todo y es entendible», reflexionó.

Ancelotti y el Balón de Oro

«Ha sido una semana difícil porque el ambiente no es normal, pero no por el Balón de Oro. Ha pasado y ya está. Hay que felicitar a los premiados. La tristeza es por lo que está pasando en España», comentó.

También habló de Vinicius: «Está mal, como nosotros. Afortunadamente, no hemos jugador ese partido y hemos tenido la mala suerte de preparar este por ese motivo. Está preparado para el encuentro». Sobre la fuerza que tienen los jugadores y entrenadores para no jugar, fue claro: «El poder es igual a cero. No podemos tomar decisiones. Todos los entrenadores querían parar. Los que han jugado tenían ganas de parar».