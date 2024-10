Tchouaméni es innegociable

Tchouaméni no se toca. El francés es, posiblemente, el jugador que más críticas recibe de la opinión pública, partido tras partido del Real Madrid. Son muchos los que no terminan de ver su potencial, pero para el italiano es un jugador intocable. Un futbolista fundamental para aportar equilibrio al equipo. Y, además, no duda en defenderlo públicamente siempre que tiene ocasión.

«Tchoauméni en el aspecto defensivo es muy importante», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro ante el Villarreal. Y es que, el italiano tiene claro que el francés es el hombre que debe dar equilibrio al equipo desde el centro del campo cuando en cualquier asunto que esté relacionado con el aspecto defensivo.

Para Ancelotti, Tchouaméni es un pivote sensacional que con el paso de las temporadas se convertirá en el jefe del centro del campo del Real Madrid. Debe pulir aspectos, pero la fe que ha depositado el italiano en este jugador es mucha. De hecho, se puede afirmar que el galo es uno de los pocos intocables que hay dentro del once del Real Madrid.

Ancelotti y su cuerpo técnico están encantados con Tchouaméni por lo que aporta futbolísticamente hablando, ya a nivel defensivo su trabajo es inmenso, y por lo que aporta dentro del vestuario. «Es un jugador tremendamente maduro», aseguran desde Valdebebas cuando se pregunta por este jugador de 24 años.

Un central más que de emergencia

«Se enfadará, pero es un central espectacular. Juega muy bien, saca el balón desde atrás como pocos y tácticamente es muy bueno. Tiene la suerte de que puede jugar en dos posiciones: como pivote y como central», afirmó Carlo Ancelotti la pasada temporada, cuando el francés se descubrió como un buen defensa central.

Esta temporada sabe perfectamente que es el cuarto central de la plantilla, el tercero mientras Alaba termina de recuperarse. Siempre que hay una baja en el centro de la zaga, Ancelotti tiene claro que el elegido debe ser Tchouaméni, que el curso pasado ya demostró que puede jugar perfectamente en esta posición.

«No negociamos por Tchouaméni»

Tchouaméni también es un jugador intocable para la directiva del Real Madrid. Cuando en alguna ocasión han llamado a las oficinas de Valdebebas preguntando por el francés, la respuesta siempre ha sido la misma: «No negociamos».

El pasado veranos, llegaron ofertas importantes al club blanco llegadas desde la Premier League. Uno de los que le pretendían era el Liverpool, pero ni siquiera se sentaron a hablar. El Real Madrid no quiso ni escuchar la importante oferta que estaban dispuestos a hacer desde Inglaterra por el jugador francés.