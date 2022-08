A pesar de la visita de dos emisarios del Manchester United a Madrid para intentar fichar a la desesperada fichar a Casemiro, en el Real Madrid tienen muy claro que el brasileño no está en venta. El club blanco no contempla entablar siquiera conversaciones para el traspaso de Casemiro salvo una excepción: que sea el propio futbolista quien le pida al Madrid que se siente a negociar con el United.

En el Real Madrid están convencidos de que Casemiro no tiene intención de irse al Manchester United por muy mareante que sea la oferta de los red devils en términos económicos. Por su parte, el club blanco no se plantea vender a uno de sus capitanes, un futbolista al que Ancelotti considera insustituible y que es uno de los pesos pesados de la plantilla. Sólo en el caso de que el brasileño manifestara expresamente al Real Madrid su deseo de jugar en el equipo de Old Trafford el club blanco se sentaría a negociar el precio de su traspaso, que no sería nada barato según aseguran en la cúpula de Valdebebas.

El Manchester United estuvo este lunes en Madrid en un intento de dar un volantazo a su crisis con una bomba en forma de fichaje. El técnico de los red devils, Eric Ten Haag, había dado dos nombres: Casemiro y Joao Félix. Por eso los emisarios del club inglés se presentaron en la capital de España con la intención de sondear la predisposición del Real Madrid a negociar por el brasileño. Y el club blanco ha dejado muy clara su postura desde el minuto uno: no tienen intención alguna de traspasar a Casemiro.

El jugador, que amplió su contrato con el Real Madrid hace un año hasta 2025, está feliz en el club blanco y quiere seguir ganando títulos. Casemiro es uno de los capitanes del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario de Valdebebas. Pero la oferta del Manchester United, que estaría dispuesto a firmarle un contrato por cinco temporadas, es muy superior al salario que gana actualmente el brasileño en el Real Madrid.

La mareante oferta del PSG

No es la primera vez que un equipo quiere llevarse a Casemiro del Real Madrid a golpe de millonada. El pasado verano fue el PSG el que estaba dispuesto a triplicar el sueldo al brasileño y a presentar al Madrid una oferta cercana a las tres cifras para fichar a Casemiro. No hubo caso y el club blanco reaccionó rápido con la ampliación de contrato y, de paso, de cláusula que pasó de los 350 a los 500 millones actuales.

En el Real Madrid creen que no habrá caso Casemiro «salvo que el jugador quiera». Saben que son muchos los jugadores de su plantilla apetecibles para los grandes clubes europeos, pero tienen muy claro que no van a entrar ni en subasta ni en una espiral de subidas salariales que ponga en riesgo la estabilidad económica del club en el futuro.

Porque el ejemplo del Barcelona está demasiado cerca como para cometer los mismos errores.