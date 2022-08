El mercado mira a Valdebebas

Semana importante la que se viene por delante en Valdebebas. Días de ajetreo y de tomas de decisiones donde se deberá decidir el futuro de varios jugadores. Alguno del primer equipo, como Odriozola y Mariano, y otros canteranos como son los casos de Juanmi Latasa, Antonio Blanco y Reinier Jesús. Cuando restan 15 días para que se eche el cierre al mercado de verano, la entidad madridista todavía tiene trabajo por hacer en el apartado de las salidas, ya que la plantilla de Ancelotti está cerrada en el apartado de llegadas y en el Castilla de Raúl sólo falta por aterrizar Iker Bravo.

La situación de Odriozola ha variado muy poco en las últimas semanas. Ancelotti le ha explicado y le ha mostrado con hechos que no cuenta. Por delante tiene a Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho e, incluso, Antonio Rüdiger. Por lo tanto, sus opciones de jugar son mínimas. El vasco tenía por seguro que iba a estar en el debut liguero ante el Almería, tal y como sucedió, pero en los próximos días se deberá sentar para valorar su situación. Cuando regresó de la Fiorentina su intención era hacerse con un sitio en la plantilla, pero viendo la situación actual no descarta hacer las maletas. El club violeta es una opción, mientras que el Athletic no le pierde de vista. Eso sí, lo que quiere tanto el conjunto madridista como el jugador es una venta y no una nueva cesión.

Diferente es la situación de Mariano Díaz. El delantero lleva mucho tiempo en venta, pero siempre se ha negado a salir. Ahora, cuando resta un año para que finalice el contrato, sólo accedería a cambiar de aires si llega una oferta interesante. Su sueldo no sería un problema, ya que el Real Madrid estaría dispuesto a pagarle lo que falte para que siga cobrando los 4,5 millones de euros que le restan por ganar. El Celta, si termina confirmando la salida de Denis Suárez, puede ser una opción.

Los canteranos tienen que decidir

Mirando hacia la cantera, Antonio Blanco, Latasa y Reinier también tienen que tomar decisiones. El centrocampista no va a seguir en el Castilla y no tiene sitio en el primer equipo, por lo que va a hacer las maletas. Encima de la mesa tiene las opciones del Getafe, con el que lo tiene todo hablado, y el Cádiz. Él tendrá la última palabra, pero su deseo es no moverse de la capital de España.

Por otro lado, después de que a Latasa desde el club le dijeran que se quedaba, ver las pocas opciones que va a tener en el primer equipo le pueden hacer cambiar de opinión. El Real Madrid ya se ha movido fichando a Iker Bravo para el Castilla, mientras que el madrileño debe tomar una decisión. El Getafe es el mejor colocado para hacerse con su cesión o venta con un porcentaje de derechos.

Por último, Reinier Jesús también tiene que encontrar acomodo. Tras ver como se rompía su llegada al Benfica, en esta semana la idea es que se cierre su incorporación al Valladolid. De esta manera, llegaría a un equipo cercano a Madrid, donde tendría minutos y crecería en la élite. Ronaldo es su principal valedor.