El mensaje del Real Madrid a Asensio en pleno culebrón por su futuro

A falta de 15 días para que se cierre el mercado de fichajes y con las dudas sobre la continuidad de Marco Asensio, el Real Madrid ha querido mandarle un mensaje en redes. Al atacante balear le rodea la incertidumbre, después de no haber jugado nada en los dos primeros partidos de la temporada. Sin embargo, desde el club le han dedicado un mensaje más que emotivo, que puede sonar a guiño en medio de todo lo que rodea a su futuro.

El conjunto madridista ha querido recordar que hace justo seis años se producía la presentación de Asensio. En 2016, el club ejecutaba la opción a compra que tenía con el Espanyol, donde estuvo una temporada rindiendo a un buen nivel. Nada más llegar, dejó claro que el club no se había equivocado con él, con un golazo en la Supercopa de Europa ante el Sevilla, en su primer partido.

Fue entonces cuando comenzó el fenómeno Asensio. A sus 20 años consiguió meterse en muy poco tiempo a toda la afición en el bolsillo, exhibiendo su tremendo golpeo cada vez que se le daba la oportunidad. No lo tenía nada fácil, puesto que tenía por delante a una BBC a pleno rendimiento, pero el mallorquín aprovechaba los minutos que se le concedían para intentar ganarse un hueco.

Una situación que contrasta con la actual. Pese a que el pasado curso logró firmar sus mejores registros goleadores, marcando 12 tantos, su futuro en el Real Madrid no está ni mucho menos asegurado. Los números no han impedido que Valverde y Rodrygo le adelanten en los planes de Ancelotti, lo que le ha llevado a no jugar en los dos primeros partidos de la temporada. Termina contrato en junio de 2023, por lo que su futuro en el club madridista no está, ni mucho menos, asegurado.