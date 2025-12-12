El Real Madrid se medirá al Olympique de Marsella en dieciseisavos de la Youth League

El Real Madrid ya conoce a su rival en dieciseisavos de final de la UEFA Youth League. El equipo que dirige Julián López de Lerma se medirá al Olympique de Marsella en un duelo a partido único que se disputará en la Ciudad Real Madrid el día 3 o 4 de febrero del próximo año. El juvenil madridista, cuarto clasificado en la fase de liga de la Youth League, se verá las caras con el combinado francés, que ocupó la última plaza de las 22 que daban acceso a las eliminatorias.

Pese a la goleada que encajó a manos del Manchester City (0-4) en el último encuentro de la liguilla, el Juvenil A del Real Madrid entró en el Bombo 1 del sorteo por acabar entre los seis primeros. De esta forma, evitó caer en la otra zona del cuadro. Allí esperaban los equipos clasificados por la vía de los campeones nacionales, con ‘huesos’ como el Real Betis o el AZ Alkmaar, último verdugo del Real Madrid en esta competición.

Un total de seis equipos españoles, incluido el conjunto merengue, jugará esta ronda de dieciseisavos de final. Como locales jugarán también Villarreal -ante el Bayer Leverkusen- y Athletic Club -frente al Eintracht de Frankfurt-. FC Barcelona y Atlético de Madrid, por su parte, se cruzarán a domicilio con Maccabi Haifa y Dinamo de Kiev, respectivamente. El Real Betis, que arrolló con un 9-0 en la eliminatoria previa al Oporto, se medirá al Tottenham en Sevilla. Todas las eliminatorias se disputarán entre los días 3 y 4 de febrero del próximo año.

⚽️🆚 ¡El rival del Juvenil A en dieciseisavos de la @UEFAMensYouth será el Olympique de Marsella!

ℹ️ La eliminatoria será a partido único el 3 o 4 de febrero en la Ciudad Real Madrid.@adidasfootball pic.twitter.com/BM41IvIxlF — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) December 12, 2025

El Real Madrid parte como uno de los conjuntos destacados para estas eliminatorias. La derrota ante el Manchester City impidió lo que habría sido una fase de liga inmaculada. El equipo que dirige Julián López de Lerma ha trasladado el buen momento del Juvenil A en División de Honor -11 victorias en 12 partidos y líderes destacados- a una competición europea que se le resiste al juvenil merengue en los últimos años. Con el refuerzo de varios jugadores en dinámica de Castilla o Real Madrid C, el conjunto de la Youth League apunta alto en los cruces.

En busca de la segunda Youth League

Para encontrar el primer y único título de Youth League del Real Madrid hay que remontarse a la campaña 2019-20. Con Raúl González Blanco en el banquillo, el juvenil madridista derrotó al Benfica de Gonçalo Ramos en la final por 2-3. En aquel Real Madrid jugaban futbolistas con experiencia en Primera División como Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Víctor Chust o Antonio Blanco, entre otros. Desde aquella edición, el tope del Real Madrid en la competición ha sido la ronda de cuartos de final; donde ha caído en dos ocasiones.