En el Real Madrid lo tienen claro: "Nuestro mayor rival por la Liga es el Atleti".

«No nos podemos fiar de nadie, pero nuestro rival por la Liga es el Atleti». Así de claro lo tiene la plantilla del Real Madrid al valorar al que puede ser su máximo competidor de cara al reinicio de la competición nacional, que vivirá la última jornada de la primera vuelta del campeonato el próximo 3 de enero. Y los de Ancelotti arrancarán con siete puntos de ventaja sobre los de Simeone, los mismos que llevan al Barcelona.

El Real Madrid se marchó al parón navideño colíder de la Liga, junto al sorprendente Girona. Ni arrancar la competición sin su portero (Courtois) ni su nueve (Benzema), ni la plaga de lesiones leves, medianas y graves, ni la sucesión de designaciones y arbitrajes tendenciosos han podido con el equipo de Ancelotti, que ha sabido reinventarse jornada tras jornada para esquivar las emboscadas de un calendario imposible.

Indestructible o casi, el Real Madrid ha completado las primeras 18 jornadas de Liga con un balance sobresaliente de 45 puntos, los mismos que el Girona de Míchel, lo que daría una proyección para el final de Liga en una horquilla entre los 92 y los 96 puntos. En la historia sólo tres títulos ligueros se han perdido con esa puntuación de 96. El que perdió el Real Madrid de Pellegrini contra el Barcelona de Guardiola (96 a 99) y las dos Ligas de los 100 puntos conquistadas por el Madrid de Mou y el Barça que heredó Tito Vilanova.

Ancelotti ni ha descartado ni descartará públicamente a ninguno de los rivales por la Liga del Real Madrid. «El Girona, sólo por el hecho de que no tiene competición europea, creo que va a pelear hasta el final como creo que van a pelear también el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y ojo al Athletic de Bilbao, que está jugando muy bien”, aseguró el técnico italiano en su última rueda de prensa antes del parón navideño.

Los rivales por la Liga

Pero eso lo hace de boquilla. En el fondo, tanto Ancelotti como su cuerpo técnico y los propios jugadores, creen que la segunda vuelta se le puede hacer muy larga a un Girona que, a pesar de no tener el desgaste de disputar competición europea, también se verá inmerso en el enero infernal de Liga y Copa, por no hablar de que carece de la experiencia y el callo para afrontar las últimas diez jornadas de Liga, cuando llega la presión de verdad y el vértigo por ser campeón.

Ese vértigo ya lo ha sufrido alguna vez el Atlético de Simeone, que estuvo cerca de perder incluso la última Liga que conquistó hace dos temporadas y media después de una primera vuelta de 50 puntos. Ahora, los rojiblancos afrontan la segunda mitad del campeonato liguero con una desventaja de siete puntos con respecto al Real Madrid, pero con el gol average particular a su favor después del 3-1 del derbi en el Metropolitano.

Para que los blancos igualaran el gol average particular tendrían que derrotar por dos goles al Atlético en el derbi del Bernabéu, una tarea que se antoja complicada aunque no imposible. Si no fuera así, la diferencia de los rojiblancos con respecto al Real Madrid sería de seis puntos virtuales, ya que a igualdad de puntuación el campeón sería el Atlético.

Es curioso que sean precisamente los de Simeone el único equipo que ha conseguido derrotar al Real Madrid después de 24 partidos oficiales, 18 de Liga y otros seis de Champions. Dentro de unos días, el próximo 10 de enero, asistiremos al último capítulo del derbi en la semifinal de la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí. Y después, igual volvemos a tener doble ración de derbi si las bolitas les emparejan en la Copa del Rey.

Con el Girona como tapado condenado a nadar para ahogarse en la orilla, el tercero o cuarto en discordia es el Barcelona de Xavi Hernández. Los azulgrana tienen la misma desventaja que el Atlético, pero con peores sensaciones en su juego, un entorno poco favorable y siempre al borde de la crisis y una plantilla con bastantes más lagunas que la rojiblanca.

El Barça se desinfla

Puede que la llegada de Vitor Roque arregle en parte los problemas goleadores del Barcelona, pero su mayor déficit está precisamente en la sala de máquinas. Sin Gavi para toda la temporada y con Pedri enganchando lesión con lesión, el juego del equipo azulgrana está muy lejos de su relato pretencioso de excelencia. El Barça tiene muchos más puntos que juego, pero también tiene el gol average particular perdido con el Real Madrid a falta de rendir visita al Bernabéu en la segunda vuelta.

Con ese escenario y esos aspirantes es comprensible que la plantilla del Real Madrid señale al Atlético como el gran rival por la Liga. Es cierto que nadie se fía de un Girona que ha rozado la perfección y que tampoco se quiere dar por muerto al Barcelona, pero Ancelotti y sus jugadores tienen claro que esta Liga «sólo la podemos ganar o perder nosotros».