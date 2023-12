Ancelotti quiere a Varane de vuelta y el Real Madrid duda

La lesión de Alaba ha alterado los planes del Real Madrid, que no pensaba fichar en enero, y Ancelotti ha pedido al club el regreso de Varane, que quiere salir del Manchester United. En el club blanco no hay unanimidad sobre la vuelta del central francés.

Ancelotti piensa que Raphael Varane podría ser el sustituto perfecto para David Alaba, que no volverá hasta la próxima temporada. La lesión del austriaco, el tercer futbolista del Real Madrid que se rompe el ligamento cruzado esta temporada, ha variado los planes del club, que pasaban por no mover ficha ni de entrada ni de salida en el mercado invernal que está a punto de abrir sus puertas.

Al Real Madrid le ofrecen a Varane https://t.co/5FrdKxSr14 — okdiario.com (@okdiario) November 29, 2023

Para Carletto no es viable disputar todas las competiciones en las que el Real Madrid está inmerso, Liga, Copa, Champions y Supercopa, con Nacho y Rüdiger como únicos centrales en nómina. En el club coinciden con el diagnóstico de Ancelotti, pero no tienen claro hacia dónde ni hacia qué objetivo encaminar sus pasos. Y la vuelta de Varane al Bernabéu no provoca unanimidad entre la cúpula del club blanco.

El Real Madrid tenía claro que iba a fichar un central en verano. Primero, porque Nacho, que acaba contrato en junio no tenía ni mucho menos garantizada su continuidad. Segundo, porque Alaba y Rüdiger ya no son unos niños. Y tercero, porque nadie puede garantizar cómo regresará Militao después de una gravísima lesión de rodilla.

La operación central se adelanta

Pero la lesión de Alaba lo ha acelerado todo. El Real Madrid manejaba una lista de centrales encabezada por el portugués António Silva. El espigado central del Benfica, de 20 años, es el más cotizado del mundo en su puesto y su club no parece dispuesto a dejarle salir por una oferta inferior a tres cifras. El objetivo de la entidad de Da Luz es convertir a Antonio Silva en el central más caro de la historia.

El Real Madrid no pretende hacer en mitad de la temporada una operación estratégica en esas cifras mareantes, porque el peso del traspaso, el desconocimiento de los mecanismos del equipo y la juventud de António Silva supondrían un cóctel que abocaría con muchas papeletas al fracaso. En el club blanco ponen el ejemplo de Militao, que tardó más de dos temporadas y un millón de dudas, en comenzar a ser titular del Real Madrid justo cuando el club blanco ya se planteaba traspasarle.

Por eso la apuesta de Ancelotti es Varane, que podría llegar en una operación asequible incluso en una cesión hasta final de temporada cuando el jugador sería libre para decidir su futuro. Con Carletto Varane fue titular indiscutible en su primera etapa en el banquillo del Real Madrid y el italiano cree que encajaría en el vestuario, en el club y en una Liga que conoce a la perfección tras diez años en la casa blanca.

En los despachos de Valdebebas se peina el mercado en busca de ofrecer a Ancelotti la mejor opción posible para que el Real Madrid no se resienta y mantenga el nivel. A día de hoy, Carletto tiene lesionados al portero y a la defensa al completo que ganó el doblete hace temporada y media: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Que se dice pronto.