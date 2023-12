El Real Madrid cerró el año 2023 futbolísticamente hablando en Mendizorroza, ganando al el Alavés. Un partido espeso para los blancos que terminó sentenciando Lucas Vázquez con un gol de cabeza en el minuto 92 dio la victoria a los madridistas. Un triunfo de campeonato a tenor de como lo celebraron.

Lucas fue titular por la lesión de Carvajal y la realidad es que siempre cumple. Y a medida que tiene continuidad más. Tiene sus errores y alguna carencia, pero nada que no pueda suplir con sus ganas y su pundonor dentro del terreno de juego Ante el Alavés hizo un gol de esos que valen Ligas.

La nueva realidad… si no ficha

Los blancos tuvieron que conocer su nueva realidad si deciden no fichar un central en el mercado de invierno a las primeras de cambio. Algo que todavía están debatiendo Carlo Ancelotti y los responsables de la entidad madridista. 54 minutos tardó el italiano en tener que utilizar su solución de emergencia, esa que pasa por poner a Tchouaméni de central.

Nacho Fernández se pasó de frenada al comienzo de la segunda mitad cometiendo una dura entrada sobre Samu Omorodion que Isido Díaz de Mera, árbitro del partido, decidió sanción con roja directa tras consultar el VAR. No le faltó razón al colegiado.

En ese momento, Ancelotti llamó a Tchouaméni, que estaba calentando en la banda, para que entrase al terreno de juego en sustitución de Modric y ocupando la posición de central. Un puesto que le gusta lo justo al francés, pero al que se tendrá que ir acostumbrando. Lo fue en Mendizorroza y lo será, como mínimo, ante el Mallorca el próximo 3 de enero en Santiago Bernabéu.

Ancelotti sabe que a Tchouaméni ser central no le convence. «No le gusta jugar ahí, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. Él sabe que si hay una emergencia va a jugar ahí uno o dos partidos, pero su futuro pasa por jugar como pivote», aseguró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés.

No obstante, Tchouaméni ocupó con dignidad esa posición. Formando pareja con Rüdiger, el francés se mostró seguro a la hora de sacar el balón jugado y serio en las acciones defensivas. Al fin y al cabo, su labor no varía tanto respecto a cuando juega en el centro del campo y, si le termina cogiendo gustillo, puede aparecer un gran zaguero.

Ancelotti destacó el partido como central de Tchouaméni tras la victoria: «Es un central espectacular, aunque se enfade. Es muy bueno. Tiene la suerte de poder jugar en dos posiciones en el Real Madrid, como pivote y como central».

No fue el día de Bellingham

No siempre puede tener su día el inglés, es normal. Y así sucedió en Mendizorroza, donde Bellingham no se encontró cómodo en ningún momento de la contienda. El alavés, con faltas y un marcaje férreo, desactivó a un jugador que no estuvo a su mejor nivel.

Obviamente, esto lo sufrió un Real Madrid que sin Bellingham al cien por cien pierde potencial. Además, vio una amarilla en la segunda mitad que le pone en peligro, ya que es la cuarta de la temporada y si ve una quinta tendrá que cumplir un partido de sanción.

Fran García sigue creciendo

Fran García no deja de progresar. El canterano está mucho más asentado en el Real Madrid. Ya no es ese flan de los primeros partidos. Ante el Alavés fue titular mostrando un grandísimo rendimiento tanto en defensa como en ataque, donde intento sumar, aunque como el resto de sus compañeros no encontró el camino del gol.

Las notas del Real Madrid