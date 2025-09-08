El Real Madrid felicita a Alcaraz: «Los madridistas nos sentimos muy orgullosos de ti»

El Real Madrid, como es habitual cada vez que gana un título, tuvo un recuerdo para Carlos Alcaraz en las redes sociales. «Querido Carlos, enhorabuena por tu segundo US Open, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!», escribió la entidad madridista en las redes. Hay que recordar que el tenista murciano es un reconocido seguidor del club blanco.

Querido @carlosalcaraz, enhorabuena por tu segundo @usopen, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón! pic.twitter.com/TiJZAuowXi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 7, 2025



El Real Madrid no fue el único que tuvo un cariño mensaje para el flamante ganador del US Open. Rafael Nadal, ganador de 22 ‘Grand Slams’, felicitó a su compatriota Carlos Alcaraz «por todo el trabajo que hay detrás» de la conquista este domingo de su sexto ‘grande’, el Abierto de los Estados Unidos.

«¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz! ¡De nuevo Campeón del US Open y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada», escribió el de Manacor en su perfil oficial de ‘X’ tras el triunfo del murciano.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el ‘grande’ neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto ‘grande’ con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Alcaraz se tomó la revancha con Sinner de la final de Wimbledon y esta vez sí impuso las buenas sensaciones que había trasladado durante todo su recorrido hasta la final. Su saque (10 ‘aces’, sólo 24 puntos perdidos y una bola de ‘break’ concedida) fue decisivo una vez más, salvo el bajón del segundo parcial, y sus golpes fueron más decisivos que los del italiano en una final que no fue tan espectacular como se prometía y que, bajo la atenta mirada de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ni siquiera alcanzó las tres horas, algo inusual en un duelo entre los dos grandes dominadores del circuito.