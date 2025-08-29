El Real Madrid se entrena con todos los disponibles para el último partido antes del parón

El Real Madrid se ejercitó en la mañana de este viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas con todos los disponibles de cara al partido de este sábado contra el Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 3 de Liga. Xabi Alonso no recupera a nadie de momento para el último encuentro antes del primer parón de selecciones de la temporada y sigue contando con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

El resto, todos disponibles para el partido de este sábado, el segundo del curso en el Bernabéu tras la victoria del pasado domingo en Oviedo por 0-3 con doblete de Kylian Mbappé y gol de Vinicius. También formó parte de la sesión Dani Ceballos, que pese a su salida fallida al Marsella lleva ejercitándose toda la semana a las órdenes de Xabi Alonso. El comienzo de la sesión quedó marcado por el sello de identidad del nuevo entrenador con ejercicios de circulación de balón y jugadores divididos alrededor de postes.

Pocos minutos después de conocerse la convocatoria de Dani Carvajal con España y su regreso más de un año después a una lista de Luis de la Fuente, además de la presencia, una vez más, de Dean Huijsen, el Real Madrid saltó a ejercitarse al césped de Valdebebas en una sesión enfocada a la circulación de la pelota, una máxima en el equipo de Xabi.

El Real Madrid se entrena antes del Mallorca

El enfoque del tolosarra comenzó a palparse en los meses de junio y julio en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, pero no ha sido hasta este inicio de temporada cuando realmente puede llegar a explotar. Se vieron pinceladas de lo que quiere ante Osasuna en el debut liguero y también en Oviedo cuando se abrió el equipo de Paunovic en búsqueda del empate. Dos defensas muy cerradas que han complicado eso que busca un Xabi que sabe que frente al Mallorca no será un partido muy diferente.

Posible convocatoria del Real Madrid