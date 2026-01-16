Quique Sánchez Flores ataca a Vinicius: «No representa los valores del Real Madrid»

Quique Sánchez Flores ha hablado sobre la situación del Real Madrid. El técnico madrileño hizo su propio análisis del delicado momento que atraviesan los blancos tras el batacazo en Albacete y la destitución de Xabi Alonso. El ex jugador del cuadro madridista se mostró muy crítico con Vinicius.

El delantero brasileño ha estado en el foco de las críticas en las últimas semanas, especialmente desde que el Santiago Bernabéu le brindó una sonora pitada. «Estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. Creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos dos años y que está lejísimos del jugador que puede llegar a ser», señaló el preparador madrileño.

Sobre lo sucedido en el Clásico después de que Xabi Alonso cambiara a Vinicius, Quique Sánchez Flores se posicionó del lado del entrenador y aseguró que «Xabi tendría que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio. El club tenía la opción de posicionar al entrenador o al jugador… y posicionaron al jugador».

Respecto a la destitución Xabi Alonso, el ex entrenador del Sevilla dijo en El Partidazo de Cope: «No me pilló por sorpresa la destitución de Xabi, creo que fue lo mejor para él. Estas muertes anunciadas son muy trágicas, muy dolorosas, muy injustas… Y lo que deseas para un colega es que si tiene que pasar, que pase cuanto antes. La gestualidad era la de un entrenador agotado».

«Si Xabi Alonso lo trabaja y no se lleva a cabo durante el partido, el problema no lo tiene Xabi Alonso. Los jugadores ya demostraron que el año pasado no quisieron con un entrenador de mucho nivel. Y no me creo que con esta oportunidad magnífica que le ha surgido, Xabi no les diga a los jugadores dónde tiene que jugar cada jugador o cómo tiene que defender cada jugador», explicó sobre las diferencias entre los jugadores y el tolosarra.

Quique Sánchez Flores también criticó el fútbol del Real Madrid: «Es inconcebible que haya jugado sin mediapuntas durante cinco meses. Tiene dos mediocentros, poco creativos, que tienen que conectar con los dos mejores jugadores que son Mbappé y Vinicius. Es un cortocircuito tremendo”.

De Bellingham comentó que «es un jugador muy diferencial», pero que lo de Vinicius le ha hecho mucho daño: «Estos futbolistas tienen que despertar más su lado mental. Bellingham es un jugador muy diferencial, pero hace tanto daño la revelación de Vinicius… Cuando uno se revela no lo hace él sólo, se revela él y ‘los compadres’».

Por último, el ex jugador del Real Madrid habló sobre Arbeloa, al que evade de toda responsabilidad de lo sucedido en el Carlos Belmonte: «El de Albacete era un partido de jugadores. Arbeloa es el máximo responsable de la convocatoria y la alineación, pero fue un pasajero de lo que ocurrió. La apuesta de Arbeloa debió ser la del Mundial de Clubes, no la de ahora». «Decir que los jugadores quieren jugar de otra manera me parece un insulto a la profesión. ¿Que quieren jugar a qué?», concluyó.